Yabancı çekildi üretim sıkıntıya girdi

Son iki yılda tekstil ve hazır giyim sektörü pandemi sonrasında artan siparişler ve Türkiye’ye kayan üretim ile hızlı bir çıkış yakalarken, yüzde 85’e varan kapasite kullanım oranları yeni yatırım ve istihdam talebini tetikledi.

Sayime BAŞÇI

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Tekstil ve hazır giyim sektörünün önemli bir ayağını oluşturan Laleli ve Osmanbey bölgelerinde yüksek kapasite kullanımları yeni yatırım ihtiyacını artırırken, bazı üretim tesislerinde Suriyeli gibi yabancı çalışanların da sektörden çekilmesi ile imalatta sıkıntı yaşandığı aktarıldı. Laleli Sanayici ve İş İnsanları Derneği Başkan Yardımcısı Ercan Hardal, özellikle küçük ölçekli atölyelerde imalat sanayinin sıkıntıya girdiğini aktararak, “İmalat sanayide sıkıntı var. Yerli çalışan yok çok fazla. Yabancı çalışan daha çoktu. 50 kişilik atölyeler 20 kişiye düştü. Suriye'deki hazır giyim ve tekstil üretimi ile Türkiye'nin benzeşik yönleri vardı. Onlar bir anda ellerini çekince yüzde 50'lik bir düşüş oldu” bilgisini verdi.

ÇALIŞANLAR DÖNÜYOR

Son dönemlerde 500 bin Suriyelinin ülkesine geri döndüğünü ve bunlar arasında sektör çalışanlarının da bulunduğunu kaydeden Hardal, şöyle devam etti: “Atölyelerdeki çalışan eksikliği son 6 ayda hat safhaya çıktı. Buralarda maliyetler de arttı. Şu anda ‘vasıfsız eleman' diye ilan veriyoruz ancak çalışan bulamıyoruz.”

Kayıt dışı çalışanlar için durum farklı

Laleli Sanayici ve İş İnsanları Derneği Başkan Yardımcısı Ercan Hardal, “Asgari ücret zammı ücretlere yansıdı ancak büyük şirketler ile kayıt dışı çalışanlar arasında durum çok farklı. Küçük ücret farkları için çalışanlar bırakıp başka bir atölyeye geçebiliyor” dedi.

İstihdam talebi arttı

Türkiye'de sektörün ihracatının büyük bir kısmının fason olarak yapıldığını ve fabrikalarda kapasite kullanımlarının yüzde 85'in üstüne çıktığını kaydeden Osmanbey Tekstilci İş İnsanları Derneği Başkanı Eda Arpacı, sektörün kapasite ve istihdam sıkıntısı yaşadığını aktardı. Yeni gelecek siparişler için yatırımlara ihtiyaç duyulduğunu kaydeden Arpacı, “Eleman yetiştirmek üzere çeşitli kurslar, eğitim programları düzenlenmeli” dedi.