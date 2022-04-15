Yabancılar 9 yılda Türkiye’de 293 bin konut satın aldı

Türk vatandaşları yüksek fiyatlar nedeniyle konut krizi yaşarken, son 9 yılda yabancılara satılan konut sayısı 293 bine ulaştı. 250 bin dolarlık gayrimenkule vatandaşlık uygulaması ve TL'deki değer kaybıyla birlikte yabancılara satışlar hızla arttı.

Sozcu.com.tr

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Türkiye’de konut krizi yaşanırken, yabancılara satılan konut sayılarının giderek artması dikkat çekiyor.

TÜİK verilerine göre, 2013 yılından bu yana geçen 9 yıl 3 aylık dönemde yabancılar Türkiye’de toplamda 293 bin 271 adet konut satın aldı.

250 bin dolar ve üstü bedelle gayrimenkul satın alan yabancılara vatandaşlık verilmesi uygulaması ve son yıllarda Türk Lirası’nda görülen sert değer kaybı ile birlikte yabancılara konut satışları arttı.

Nitekim, 2021 yılında yabancılar, 58 bin 576 konutla yıllık bazda rekor alım yaptı.

ANTALYA’DA HER DÖRT KONUTTAN BİRİ YABANCIYA

2013 yılında toplam konut satışları içinde yüzde 1,1 olan yabancıya satışların payı, 2022’nin ilk üç ayında yüzde 4,5’e yükseldi.

Antalya’da 2022’nin ilk üç ayında 15 bin 386 konut satılırken, bunun 3 bin 447’sini yabancılar aldı ve toplam içinde yabancı payı yüzde 22,4 oldu.

İstanbul’da bu dönemde 57 bin 836 konut satılırken, bunun 5 bin 974’ünü yabancılar aldı ve toplam içinde yabancı payı yüzde 10,3 oldu.

İSTANBUL VE ANTALYA ÖNE ÇIKIYOR

2013 yılından bu yana İstanbul’da yabancıların aldığı konut sayısı, 116 bin 258’e ulaştı. Bu dönemde yabancılar Antalya’da 67 bin 766 konut aldı.

Başkent Ankara, bu dönemde 14 bin 577 adet konut satışıyla yabancıların ilgi gösterdiği bir diğer il oldu.

Sadece 2022’nin ilk üç ayında yabancılar 14 bin 344 konut satın alırken, bunun 5 bin 974 konutla ilk sırada yer aldı. Antalya’da üç ayda yabancılara 3 bin 447 konut satıldı.

EN ÇOK IRAKLILAR VE İRANLILAR ALIYOR

2015 yılından bu yana Türkiye’de Iraklılar 44 bin 92 adet konut satın alırken, bu rakam İranlılar için 30 bin 776 oldu.

Bu dönemde Ruslar da 19 bin 773 konut satın alırken, Ukraynalılar 5 bin 338 konut satın aldı.

2022’nin ilk üç ayında İranlılar 2 bin 256 adet konutla ilk sırada yer alırken, Iraklılar 1887 konutla ikinci, Ruslar 1535 konutla üçüncü oldu.

KONUT FİYATLARINI YÜKSELTİYOR

Gayrimenkul yatırımı karşılığında vatandaşlık programı ilk olarak 2017 yılında hayata geçirildi. Bir yıl sonra vatandaşlık için gerekli olan yatırım miktarı 1 milyon dolardan 250 bin dolara düşürüldü. 2021'de yabancılara toplam 58 bin 576 konut satıldı.

Uzmanlar, gayrimenkul alımı karşılığı vatandaşlık uygulamasının, son dönemde konut fiyatlarındaki görülen astronomik artışlarda etkili olduğuna işaret ediyor. Uzmanlar, inşaat maliyetlerindeki artış ve negatif reel faizin yanı sıra yabancıların giderek artan konut alımlarının da fiyatları yukarı ittiğini vurguluyor.

Gelen tepkiler üzerine hükümetin, 250 bin dolar sınırını 400 bin dolara yükseltmeyi planladığı basına yansımıştı.

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