Yabancıya 68.600 taşınmaz satıldı

2021 yılında yabancılara 68 bin 600 taşınmaz satıldı. 11 bin konut ve 211 arsa ile İranlılar ilk sırada yer alırken, ikinci sırada Iraklılar, üçüncü sırada Ruslar bulunuyor.

Deniz AYHAN

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 2021 yılında yabancılara 68 bin 600 taşınmaz satıldığını açıkladı. Kurum, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in önergesini cevaplandırdı. 11 bin konut ve 211 arsa ile İranlılar ilk sırada yer alırken, ikinci sırada Iraklılar, üçüncü sırada Ruslar bulunuyor. Ruslar 5 bin 575 konut ve 137 arsa satın aldı. Afganlar, 3 bin 282 konut ve 274 arazi, Almanlar ise 2 bin 517 konut ve 461 arazinin sahibi oldu.

KONUT FİYATLARINI ARTIRDILAR

Önerge sahibi CHP'li Gürer, “Sudan, Nijer, Venezuela'da arazi işletecektik, kendi arazilerimizi yabancılara sattık. Dimyat'a pirince giderken evdeki bulgurdan olduk” dedi ve şunları söyledi: “TC vatandaşlığı gayrimenkul satın alınması ve bankaya para yatırması gibi uygulamalarla verilir oldu. Ülkemiz arazileri konutları yabancı uyruklulara satılırken kırsalda ekonomik krizin de etkisi ile satanlar sonunda kendi topraklarında ‘maraba' olarak çalışır oldu. Ülkemizde dünyanın farklı bölgelerinden gelip konut alıp vatandaş olanlar da konut fiyatlarının artmasında önemli etken oluyor. Sudan, Nijer, Venezuela'da arazi işlemeye gittiğimiz söylenirken; Dimyat'a pirince giderken evdeki bulgurdan olmuşuz farkında değiliz.”

Arsa dükkan ne varsa alıyorlar

2021 yılında 4 bin 88 arsa, arazi, tarla ve bahçe yabancılara satıldı. 64 bin 512 mesken, dükkan ve ofis de yabancılar tarafından satın alındı. Birinci İranlıları takip eden Iraklılar 8 bin 851 mesken, dükkan veya ofis, 451 de arazi satın aldı. Ruslar, 5 bin 575 konut, 137 arsa ve arazi satın aldı. Afganlar tarafından 3 bin 282 konut ve 274 arazi; Almanlar tarafından ise 2 bin 517 konut, 461 arazi satın alındı.