Yarım asırlık otobüs firması ekonomik krize dayanamadı

Aydın'ın Didim ilçesinde 58 yıl önce birlik olarak kurulan, 2005'te 40 üyeli kooperatif statüsüne kavuşan Didim Seyahat Motorlu Taşıtlar Kooperatifi, artan maliyetler ve ekonomik kriz nedeniyle şehirlerarası ulaşımını durdurdu.

Latif SANSÜR

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Aydın'da şehirlerarası ulaşım sağlayan tek otobüs firması olarak yakın il ve ilçelere sefer yapmak üzere 1964’te kurulan, zamanla gelen talep doğrultusunda Ankara, İstanbul ve Antalya güzergahlarındaki illere yolcu taşıyan Didim Seyahat, ekonomik krize yenildi.

Kooperatif Başkanı Savaş Cengiz, ilk yarayı Covid-19 pandemisi sürecinde otogarların kapatılması ve seferlerin kısıtlanmasıyla aldıklarını söyledi.

‘ZARARINA ÇALIŞTIK’

2021’de sıkıntılar yaşansa da seferlerine devam ettiklerini söyleyen Cengiz, “2022 başından itibaren ciddi anlamda ekonomik krizle karşı karşıya kaldık. Bu yıl artan akaryakıt fiyatları, sigorta ve personel maliyetleri ile yedek parça fiyatları nedeniyle seferleri zararına çalıştık” dedi.

“Didim turizm bölgesi olduğu için 3 aylık dönemde hızlı bir sezon yaşayıp da geri kalan 9 ayı her yıl olduğu gibi sıkıntılı bir şekilde geçirmemiz den dolayı bu ekonomik kriz bizi daha fazla vurdu” diyen Cengiz, “10 gün önce aldığımız kararla seferlerimizi durdurmak zorunda kaldık” diyerek sektöre destek verilmemesinden yakındı.

‘MALİYETLERİ KURTARMALI Kİ TEKRAR BAŞLAYALIM’

İzmir, İstanbul ve Ankara gibi üç büyükşehire ulaşımı durdurduklarını, sadece Didim-Söke arası çalışacaklarını söyleyen Cengiz, “Doğru mu yanlış mı sorguluyoruz. Bizim firma Aydın'da şehirlerarası ulaşım sağlayan tek firmaydı; bu anlamda bir arz talep olmalı ki maliyetleri kurtarmalı ki şehirlerarası seferlere tekrar başlayalım” diyerek seferlerin tekrar başlamasının ekonomik belirsizliğin sona ermesiyle mümkün olabileceğini ifade etti.

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