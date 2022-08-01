Yolcuya hasret kalan havaalanları

Türkiye’de bulunan 60 havalimanından bazıları yıl boyunca boş duruyor. Gökçeada Aydın Çıldır, Balıkesir Merkez ve Uşak havaalanına bu yıl hiç uçak inip kalkmadı.

Deniz AYHAN

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Yap-İşlet-Devret (YİD) modeli ile yapılan birçok yol, köprü, havalimanı gibi bazıları garantili olan projeler vatandaşa yük oluyor. Aynı modelle yapılan havalimanlarının bazılarını ise yolcular tercih etmiyor ve yılı hiç sefer yapmadan tamamlıyorlar. Türkiye'de bulunan 60 havalimanından bazıları yıl boyunca boş duruyor.

Gökçeada, Aydın Çıldır, Balıkesir Merkez ve Uşak havaalanına bu yıl hiç uçak inip, kalkmazken Tokat H avaalanı'nı bir yılda sadece 190 uçak kullandı. Siirt Havaalanı'na 2022'nin ilk 6 ayında gelen uçak sayısı ise yalnızca 174 oldu. Kocaeli Cengiz Topel Havaalanı'nda yalnızca 4 uçak inip kalkarken YİD modeli ile yapılan Zafer Havalimanı ise bir kara delik oldu.

Kocaeli Cengiz Topel Havaalanı'ndan 2022 yılı Temmuz ayına kadar yalnızca 544 dış hat yolcusu uçtu, iç hat yolcusu ise hiç gelmedi. 2022'nin ilk 6 ayında 50 binin altında yolcu sayısı olan havaalanlarından Bursa Yenişehir'i 48 bin 258 yolcu kullanırken Hakkari Yüksekova'dan 47 bin 393 yolcu uçtu. Amasya Merzifon 43 bin 741, Zonguldak Çaycuma 36 bin 441, Eskişehir Hasan Polatkan 35 bin 893, Sinop 30 bin 677, Isparta Süleyman Demirel 30 bin 166, Tokat: 26 bin 783, Kastamonu 22 bin 63, Kütahya Zafer 21 bin 927 yolcu ağırlayabildi.