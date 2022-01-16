Yüksek faiz ihracatçıyı endişelendiriyor

Türkiye, pandemi döneminde ihracatta elde ettiği avantajları, yatırım finansmanına erişimde yaşanan zorluklar dolayısıyla başka ülkelere kaptırabilir.

Taylan BÜYÜKŞAHİN

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Pandemi döneminde başta ABD ve Avrupa Birliği (AB) olmak üzere pazar payını artıran ve 225 milyar dolarlık rekor ihracat seviyesine ulaşan iş dünyası, elde ettiği avantajı kaybetmekten endişe ediyor. Akdeniz Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği (AKAMİB) Onursal Başkanı Bülent Aymen, Merkez Bankası'nın düşen faiz oranlarının kredilere yansımadığını, bunun da yatırımları tehlikeye attığını söyledi. İşletmelerin yüzde 26 civarında başlayan faizlerle kredi almak zorunda kaldığını ifade eden Aymen, “2022 yılında 250 milyar dolarlık ihracat hedefimiz var ve bu en az yüzde 11 ihracat artışına denk geliyor. Bizim ülke olarak daha fazla oranda büyüyecek kapasitemiz var. Ancak burada yatırımların da artması için yatırım ortamının iyileştirilmesi ve finansman ihtiyacı ortaya çıkıyor. Yatırım kredilerinin de ayrıca geliştirilmesi, ülke ekonomisi ve ihracatı açısından gerekli” dedi.

RAKİP ÜLKELER ÇOK GÜÇLÜ

AB pazarında başta Polonya olmak üzere Romanya, Bulgaristan, Fas ve Cezayir'in hızla büyüdüğüne dikkat çeken Aymen, “AB'nin destekleri ve finansman erişimi avantajları nedeniyle bu rakip ülkeler önümüzü kesebilir” diye konuştu.

Kaliteden taviz vermeden devam etmeliyiz

Türkiye lehine kırılan tedarik zincirinin yeniden Uzak Doğu'ya yönelebileceğine işaret eden Aymen, ABD ve Avrupa pazarlarının pandemide kendilerine aksamadan ürün gönderen ülkelerle işbirliklerini sürdürmek isteyeceklerini belirtti. Aymen, “Çin, Hindistan, Vietnam gibi ülkelerle fiyat rekabetine girmek yerine kalitemizden taviz vermeden, tasarımla, inovasyonla üretmeye devam edersek bu ülkeleri geçebiliriz” dedi.