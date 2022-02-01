Yurtdışında yaşayanlar kur korumalı mevduat sistemine dahil olabilecek

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kur korumalı mevduat sistemi ile ilgili yeni düzenlemeler getirmeye devam ediyor. Son düzenlemeye göre, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının tasarruflarının Türkiye'de değerlendirmesinin teşvik edilmesi için kur korumalı mevduat sistemine dahil edilmesi kararlaştırıldı. TCMB sistemin detaylarını duyurdu.

Sozcu.com.tr

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Yurt dışında yerleşik vatandaşların yurt dışı bankalardan transfer ettikleri döviz tevdiat hesapları ve katılım fonları da ‘Yurt Dışında Yerleşik Vatandaşlar Mevduat ve Katılım Sistemi’ (YUVAM) olarak adlandırılan hesap aracılığıyla kur korumalı mevduat sistemine dahil edildi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan YUVAM hesapları hakkında TCMB tebliğine göre, yurt dışında yerleşik vatandaşların dolar, euro ve sterlin cinsinden döviz tevdiat hesabı ve döviz cinsinden katılım fonu hesabı bakiyeleri, hesap sahibinin talep etmesi halinde dönüşüm kuru üzerinden TL'ye çevrilerek YUVAM hesabı açılacak.

YUVAM hesaplarının vadeleri, bu hesaplarda dönüştürülen döviz tutarları üzerinden anaparasına vade gruplarına göre sağlanacak ilave getirinin oranları ve usulü TBMM tarafından belirlenecek. İlave getiri, döviz bazında anaparanın TL karşılığı üzerinden hesaplanacak ve TL olarak ödenecek.

TCMB, yurt dışında yaşayan vatandaşların tasarruflarının Türkiye’de değerlendirmesinin teşvik edilmesi için yurt içi bankalar nezdinde “Yurt Dışında Yerleşik Vatandaşlar Mevduat ve Katılım Sistemi (YUVAM)” hesaplarının açılması tebliği ile ilgili açıklama yaptı.

MERKEZDEN AÇIKLAMA

TCMB tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın tasarruflarının ülkemizde değerlendirmesinin teşvik edilmesi için yurt içi bankalar nezdinde “Yurt Dışında Yerleşik Vatandaşlar Mevduat ve Katılım Sistemi (YUVAM)” hesaplarının açılmasına karar vermiştir.

Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın tasarruflarının ülkemizde değerlendirmesinin teşvik edilmesi, bu tasarruflarını ülkemizde değerlendirmek isteyen vatandaşlarımıza her koşulda kazanımlarını koruyacağı bir tasarruf yapısı oluşturulması ve söz konusu tasarrufların ülkemiz ekonomisine kazandırılarak ekonomik büyüme ve ödemeler dengesine katkı sağlanması amacıyla;

• Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız, yurt dışı bankalardan transfer edecekleri döviz tutarları karşılığında yurt içi bankalarda açtıracakları ABD Doları, Euro ve İngiliz Sterlini döviz tevdiat hesapları ile döviz cinsinden katılım fonlarını, Türk lirası cinsinden YUVAM hesaplarına dönüştürmeleri halinde teşvikten yararlanabileceklerdir.

• YUVAM hesapları 3, 6, 12 ve 24 ay vadeli olarak açılabilecektir.

• Bankamızca YUVAM hesap sahiplerine kur koruması sağlanırken hesapların vadelerine göre değişen oranlarda ilave getiri de sağlanabilecektir.

• YUVAM hesaplarına işleyecek faiz/kâr payı ile hesap açılışı ve vade sonundaki kur değişim oranı ve Bankamızca verilecek ilave getiri toplamı kıyaslanarak yüksek olan oran üzerinden mevduat ve katılım fonu sahibine ödeme yapılacaktır.

• Vadeden önce hesaptan para çekilmesi durumunda teşvikten faydalanılamayacaktır.

• YUVAM hesaplarına ilişkin Tebliğ ve Uygulama Talimatı Bankamız internet sitesinde yayınlanmıştır.”

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