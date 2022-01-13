Yusufeli Barajı için gizli kapaklı bir büyük ihale daha yapıldı

10 yıldır en az 26 ihalede milyarlarca lira harcanan Yusufeli Barajı ve HES projesi için bir büyük ihale daha düzenlendi. Kimseye duyurulmadan gizli kapaklı yapılan 619 milyon liralık ihale özel olarak davet edilen tanıdık şirketlere verildi.

Yusuf DEMİR

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2012 yılında başlayan Yusufeli Barajı ve HES için yeni bir büyük ihale daha yapıldığı ortaya çıktı. Baraj projesi kapsamındaki 39 tünelin elektrik, elektromekanik işleri için rekabete imkan sağlayan açık usul yerine gizli kapaklı ihale yapıldı.

14 Aralık'ta kimseye duyurulmadan 21-b Pazarlık usulüyle kapalı kapılar ardında düzenlenen ihale özel olarak davet edilen Kırtur Turizm ve Fora Mekatronik İş Ortaklığı'na 619 milyon 200 bin liraya verildi.

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından 3 Ocak'ta imzalanan sözleşmeye göre 18 Ocak'ta başlayacak, Yusufeli Barajı Relokasyon Yolları Kapsamındaki 39 Tünelin Elektrik, Elektromekanik ve Diğer Kontrol Sistemleri Yapım İşi 150 gün sürecek ve 24 Haziran'da tamamlanacak.

EN AZ 26 İHALE

Yusufeli Barajı ve HES projesi için bugüne kadar 3’ü dev boyutta en az 25 ihale yapıldı. 3 dev ihaleden ilki 2012 yılında 486.8 milyon TL, ikinci (ikmal) ihale 2018’de 1 milyar 428 milyon TL ve üçüncü (ikmal) ihale 2021 yılında 1.299 milyon TL olarak gerçekleşti.

TANIDIK FİRMA

Fora, geçtiğimiz yıl pandeminin en yoğun yaşandığı günlerde 27 Mart'ta, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın memleketi Rize Güneysu için 152.6 milyon liralık yol ihalesiyle gündeme gelmişti.

İhalede, yine yasadaki olağanüstü haller için öngörülen ancak AKP iktidarında istenen firmaya ihale dağıtmanın aracı haline gelen 21b maddesi kullanılmıştı. Kapalı kapılar ardında yapılan pazarlık sonunda ihale FORA İnşaat'a verilmişti. Yine aynı firmaya 6 ay önce yine Rize'de 127.6 milyon liralık Çayeli-Kaptanpaşa yolu ihalesi yine özel davetle verilmişti.

ADRESLERİ AYNI

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın memleketi Rize Güneysu ve Çayeli’de geçtiğimiz yıl iki ihalenin verildiği Fora İnşaat’ın merkezi, İstanbul Bulgurlu’da yer alıyor. Fora İnşaat ve ihalede iş ortaklığı yaptığı Kırtur'un da adresi Üsküdar Bulgurlu Mahallesi’ndeki Alemdağ Caddesi’ndeki Masaldan İş Merkezi…

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