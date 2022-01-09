Zamlardan sonra uçakla yolculuk ucuza geliyor

Akaryakıta art arda gelen zamlar ile köprü ve otoyol ücretlerindeki artışla yaz tatili şimdiden hayal oldu. İzmir’e uçakla gitmek ise artık daha ucuza mal oluyor.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

■ Deniz BİLİCİ GÖÇMEN

Döviz kuru etkisiyle değer kaybı yaşayan Türk Lirası ve artan enflasyon temel yaşam maliyetlerini katladı. Vatandaş, eskiden daha hesaplı olduğu için kendi aracıyla seyahat etmeyi tercih ederdi ancak şimdi tablo değişti. Akaryakıttaki durdurulamaz artış ile otoyol ve köprü ücretlerine yapılan zamlar sonrasında otomobiliyle İstanbul'dan İzmir'e tatile gitmek isteyen bir kişi sadece yol için, gidiş-dönüş 1.811 TL ödemek zorunda.

YOL MASRAFI 1.811 TL

Zamlardan sonra uçakla yolculuk artık daha ucuza geliyor. Temmuz ayında tatile gitmeyi planlayan bir kişi, ekonomi sınıfından yaklaşık 320 liraya bilet alabiliyor. İstanbul'dan İzmir'e kendi arabasıyla gitmek isteyen biri, 479 kilometrelik yolda, 100 kilometrede ortalama 6 litre yakıt kullanıldığını varsayarsak, 393.4 TL'lik yakıt harcayacak. Avrupa Yakası'ndan seyahate başlayan araç, Avrasya Tüneli'ne 53 lira, Osmangazi Köprüsü'ne 184.5 lira ödeyecek. Osmangazi Köprüsü'nün devamında otoyola da 274.5 lira ödenince İzmir'e varış 905.4 TL'ye mal olacak. Buna dönüş de eklenince sadece yol masrafı 1.811 TL'yi buluyor. Fiyatlarda artış devam ederse yaz geldiğinde bu maliyetin daha da katlanacağı öngörülüyor. Vatandaş enflasyonla boğuşurken değer kaybeden Türk Lirası ile Türkiye, yabancı turiste ucuz tatil cenneti olacak.

Bir yılda yüzde 32.8 arttı

Köprü ve otoyolların yüksek maliyeti İstanbul'dan İzmir'e kendi aracıyla gitmek isteyen vatandaşın zaten belini büküyordu. Buna karşın 1 yılda yaşanan artış vatandaşın tatil hayallerini suya düşürdü. Geçen yıl İstanbul'dan İzmir'e gitmenin yakıt ve yol ücretleriyle toplam maliyeti 608.4 TL idi. Bu yıl ise yaklaşık yüzde 32.8 artış göstererek 905.4 TL'ye çıktı.