Haliç’te büyük rant: Tersaneden yalı ve rezidans çıktı

İstanbul Haliç'te yap – işlet – devret modeliyle hayata geçirilen ve ihalesini Rixos otellerinin sahibi Fettah Tamince'nin kazandığı ardından eski AKP’li milletvekili Abdulkadir Kart’ın ortak olduğu projenin içinden 660 rezidans, 67 yalı dairesi, 5 yalı villası ve 270 dükkan çıktı.

İsmail ŞAHİN

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Fettah Tamince ve eski AKP’li milletvekili Abdulkadir Kart tarafından Haliç kıyısında yap-işlet-devret modeliyle hayata geçirilen Tersane İstanbul adlı projenin içerisinden büyük bir konut projesi çıktı.

Tabanlıoğlu Mimarlık tarafından tasarlanan projenin bir süre önce yenilenen web sitesinde daha önce tersane alanı içinde otel, apart otel, ofis binaları, ticari üniteler, dini tesis, yeme içme alanları, kongre ve kültür merkezi, sinema vb. eğlence merkezleri ile 70 yat bağlama kapasiteli 2 adet yat limanı gibi fonksiyonların yer alacağı belirtiliyordu.

Siteye eklenen yeni bilgilere göre, projede denize sıfır yalı ve rezidanslar inşa edilecek.

SÖZCÜ’nün edindiği bilgiye göre, Tersane İstanbul’da 660 adet rezidans, 67 yalı dairesi ve 5 yalı villası yer alacak. Mülkiyeti kamuya ait olan ve 49 yıl işletme hakkı verilen projedeki üniteler aslında konut vasıflı değil apart. Yani geçici süreli konaklamalar için turizm amaçlı inşa edilmiş yapılar.

2018 yılında Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesi ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik’te yapılan değişiklikle tahsisli araziler üzerinde kurulu turizm tesislerine yüzde 20 oranında kat irtifakı ve kat mülkiyeti oluşturma hakkı tanınmıştı.

DENİZE SIFIR

Projedeki konut alanları şu cümlelerle pazarlanıyor.

“Tersane İstanbul, kent sakinlerinin yüzyıllardır ustalıkla icra ettiği deniz kıyısında yaşama sanatını bambaşka bir seviyeye taşıyor ve yoğun kent dokusu içinde nefes alınacak bir vaha yaratıyor.

Tersane İstanbul'un yalı dairelerinden birinde oturmak, Boğaz kıyısındaki enfes bir Osmanlı konağında yaşamakla boy ölçüşebilir; tabii bu sefer Topkapı Sarayı ve Ayasofya'dan başlayıp Balat'a ve eski İstanbul surlarına kadar uzanan nefes kesici bir Eski Şehir panoraması eşliğinde…”

Yalı dairelerinin yanı sıra, Haliç'i seyreden bir yamaçta loft daireler inşa edilecek. Çatı katlarından bahçeli dublekslere kadar çok farklı daire tipleri sunan Lofts at Tersane'deki tüm birimler geniş balkonlar ve teraslara sahip olacak.

5 OTEL 270 MAĞAZA

Tersani İstanbul projesinde, 240 bin metrekarelik alan içinde ayrıca 1100 yatak kapasiteli 5 yıldızlı 5 otel, 270 mağaza ve 4 müze yer alacak. 2 kilometre uzunluğundaki sahil şeridine sahip projenin 2024’ün son çeyreğinde tamamlanması planlanıyor. Haliç Altın Boynuz Marina Turizm Gayrimenkul 7 Temmuz 2013 yılında gerçekleştirilen ihaleyi 1.3 milyar dolar bedelle kazanmış ve 25 Eylül 2013’te sözleşme imzalanmıştı.

O ESKİ HALİNDEN ESER YOK ŞİMDİ

“Haliç Tersanesi” olarak bilinen bölge 15. yüzyıldan günümüze kadar gelişerek varlığını devam ettiren kültürel, mimari ve endüstriyel olarak özgün bir değere sahip.

İçinde 17 adet “Sanayi Yapısı”, 2 adet “Yer Üstü Kalıntı”, 3 adet “Sivil Mimari Örneği”, ve 7 adet “Anıt Eser” (Çorlulu Ali Paşa Hamamı, Çorlulu Ali Paşa Camisi, Çorlulu Ali Paşa Şadırvanı, Mehmet Dede Türbesi, 2 adet tarihi duvar ve kule, Aynalıkavak Kasrı Hamamı) ve 5 adet anıt ağaç (4 adet çam ağacı ve bir adet sakız ağacı) yer alıyor.

Projede tarihi yapıların yanında yükselen yeni inşaatlar ise İstanbul halkının tepkisini çekiyor.