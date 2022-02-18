Marmara Üniversitesi kampüsü, Boğaziçi Üniversitesi’ne tahsis edildi

Boğaziçi Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Naci İnci, Marmara Üniversitesi’nin kullanımında olan Anadolu Hisarı’ndaki kampüs alanının, Boğaziçi Üniversitesi’ne tahsis edildiğini duyurdu. İnci, "Halihazırda Marmara Üniversitesi tarafından kullanılan kampüsteki akademik ve idari birimler Bahar 2022 döneminin sonunda boşaltılarak kullanımımıza devredilecektir" dedi.

Sözcü İstanbul

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Boğaziçi Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Naci İnci, açıklamasında şunları belirtti:

“İHTİYAÇLARA YETMEMESİ ÜZERİNE YAPTIĞIMIZ GİRİŞİMLER SONUCU”

*Mevcut kampüs alanlarımızın eğitim ve öğretim faaliyetlerimizin artan ihtiyaçlarına yetmemesi üzerine yaptığımız girişimler sonucu, bugüne kadar Marmara Üniversitesinin kullanımında olan Anadolu Hisarı’ndaki kampüs alanı, mevcut kampüslerimize ek olarak Üniversitemize tahsis edilmiştir.

“BAHAR 2022 DÖNEMİNİN SONUNDA BOŞALTILACAK”

*Beykoz ilçesi, Göksu mahallesinde bulunan kampüs alanı toplamda 122.000 m2 yüzölçümlü taşınmaz alanına sahiptir. Halihazırda Marmara Üniversitesi tarafından kullanılan kampüsteki akademik ve idari birimler Bahar 2022 döneminin sonunda boşaltılarak kullanımımıza devredilecektir.

*Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi ise yeni inşa edilmekte olan kendi kampüsü tamamlanıncaya kadar mevcut kampüste eğitim ve öğretime devam edecektir.

ERDOĞAN’A ŞÜKRANLARINI SUNDU

*Boğaziçi Üniversitesi’nin gelişmesi, öğrencilerimize daha iyi bir yaşam alanı sağlanması, araştırma ve eğitim-öğretim faaliyetlerini daha etkin gerçekleştirebilecek bir ortamın temini için Rektörlüğümüz bundan sonra da yeni hedeflerle çalışmalarını sürdürecektir.

*Üniversitemizin yeni kampüs alanı ile büyümesi ve gelişmesi için destek veren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımızı sunarız. Kampüs alanının tahsisini gerçekleştiren Çevre, Şehircilik ve iklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum’a teşekkür ederiz.

*Boğaziçi Üniversitesi tarihine geçecek bu önemli gelişmenin hayırlı olmasını dilerim.

YERLEŞKE HAKKINDA

Marmara Üniversitesi’nin internet sitesinde, yerleşke hakkında şu bilgiler yer alıyor:

* Yerel Yönetimler Bölümü, tüm Siyasal Bilgiler Fakültesi bölümlerinin yer aldığı Anadoluhisarı Yerleşkesi’ndedir. Bölüm dersleri bu yerleşkede yürütülmektedir.

* 121.991 m² alan üzerinde kurulmuş olan Anadoluhisarı Kampüsünde Spor Akademisi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, öğrenci kafeteryası, yemekhane, spor tesisleri, kız öğrenci yurdu ve Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk Kütüphanesi bulunmaktadır.

* Anadoluhisarı kampüsünde bir adet futbol sahası, 6 kulvarlı atletizm pisti, bir adet fitness salonu, bir adet kapalı yüzme havuzu ile açık ve kapalı tenis kortları bulunmaktadır. Söz konusu spor tesisleri Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin eğitiminde kullanılmakla birlikte haftanın belli gün ve saatlerinde üniversitenin diğer öğrencilerinin de kullanımına açıktır.

* Anadoluhisarı Yerleşke ana girişinde bir sağlık ocağı bulunuyor. Bu sağlık ocağında rutin sağlık hizmetleri verilmektedir. Bunun dışında Göztepe yerleşkesinde de sağlık merkezleri bulunuyor. Burada rutin sağlık hizmetlerinin yanında, biyokimya laboratuvarı, röntgen, diş, tedavi ve pansuman, psikolojik danışmanlık, rehberlik ve diyet branşlarında hizmet de sunulmaktadır.