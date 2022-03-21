Vatandaş artık parasını ödediği evi daha geç teslim alacak

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile ön ödemeli konut satışlarına ilişkin önemli düzenlemeler getiriliyor.

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TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunda kabul edilen teklif, haftalık çalışmasına 22 Mart Salı günü başlayacak Genel Kurul’da görüşülecek.

TESLİM SÜRESİ 48 AYA ÇIKIYOR

Teklife göre, ön ödemeli satılan konutların, sözleşmede belirlenen tarihte tüketicilere teslim edilmesi zorunlu olacak. Bu süre, sözleşme tarihinden itibaren 48 ayı geçemeyecek.

Konut projelerinde teslimler gecikiyor ve alıcılar mağdur oluyordu. Bu nedenle 2014 yılında hayata geçirilen düzenleme ile konut teslimatına 36 ay sınırlaması getirilmişti. Yeni düzenleme ile teslim süresinin 48 aya çıkartılması, inşaat maliyetlerindeki artışlar nedeniyle zor günler geçiren müteahhitlerin rahat bir nefes aldıracak.

Ön ödemeli konut satışında devir veya teslim süresinin sözleşme tarihinden itibaren 48 ayı geçmesi durumunda, teslim edilmeyen her konut için 70 bin lira idari para cezası uygulanacak.

Kat mülkiyetine konu konutun tüketici adına tescili, kat irtifakına konu konutun tüketici adına tapu siciline tescil edilmesiyle konutun oturmaya elverişli şekilde zilyetliğinin devri hallerinde konutun tüketiciye devir veya teslim edildiği kabul edilecek.

ÖN ÖDEMELİ DEVRE TATİLE YASAK

Teklifle ön ödemeli devre tatil satışı yasaklanacak. Yasağı ihlal edenlere 3 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası verilecek.

KREDİLERDE SADELEŞME

Genel kurulda görüşülecek düzenleme ile tüketici kredilerinde kredi borcunun tamamının erken ödenmesi halinde bildirim aranmaksızın cayma hakkı hükümleri uygulanacak. Tüketici ve konut kredilerinde, tüketicilere ihtiyaç duymadıkları sigorta ile diğer yan ürün ve hizmetlerin, kredi kullanım şartı olarak sunulması sınırlandırılacak.

Düzenlemeyle devre tatile konu mal üzerinde ayni hak sahibi olmayanların devre mülk veya devre tatil satışı yapması yasaklanacak.

Yenilenmiş ürünlere tüketiciye teslim tarihinden itibaren asgari bir yıl garanti verilmesi zorunlu olacak.