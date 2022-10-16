Vatandaştan ‘Kemer Country’ eylemi: Yeşilimize çökenlere geçit vermeyeceğiz

Kredi ve imar usulsüzlüğü iddiaları ile tartışma yaratan İstanbul Göktürk’teki Kemer Country’nin golf sahalarında başlayan inşaat hazırlıklarına karşı çevre sakinleri eylem yaptı. “Yeşilimize çökenlere geçit vermeyeceğiz” diye isyan eden site sakinlerinin eylemine, CHP’li ve İYİ Partili milletvekilleri de destek verdi.

Özlem GÜVEMLİ

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Demirören Grubu'nun kredi borçlarına karşılık Ziraat Bankası'na geçen Eyüpsultan'daki Kemer Country'nin golf sahalarında Emlak Konut GYO'nun inşa edeceği 33 konut ve 91 villa olmak üzere 650 bağımsız birimden oluşan proje, Göktürk Yeşil Kalsın Girişimi tarafından protesto edildi.

Kemerköy'de yaşayanların katıldığı eyleme CHP'li milletvekilleri Ali Şeker, Gökan Zeybek, Ali Mahir Başarır, Sezgin Tanrıkulu, İYİ Parti Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu ve İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu da destek verdi.

NÖBET EYLEMİ BAŞLAYACAK

Kemerköy Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Sabuncu, yeşil alanlarına yapılacak inşaatları durdurmak için açtıkları 58 davanın sürdüğünü belirterek “Umuyoruz hukuk bu yanlışlığa dur diyecek” dedi.

Kemerköy sitesi sakinlerinden Gülseren Onanç “20 yıldır devlete çöken bir küçük grup iş insanı buraya da aynı şekilde çöktü. Karşımızdaki çete geçenlerde yardakçısı olan inşaat şirketini alarak kapımıza dayandı. ‘Bize yolu açın inşaata başlıyoruz' dediler. Yeşilimize çökenlere geçit vermeyeceğiz” dedi. Onanç, inşaata karşı yeşil alanlarını korumak için nöbet eylemine başlayacaklarını da söyledi.

“SARAY'DAN TALİMAT GELDİ”

Eyleme destek veren milletvekili Gökan Zeybek yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

– Türkiye Cumhuriyeti tarihinin Türk Telekom'dan sonraki en büyük yolsuzluğu olan medya el değiştirmesinde buradaki yeşil alanlar 750 milyon doların ipotek karşılığı olarak teminat kabul ediliyor. İmar planında yeşil alan ve spor alanı olan bir yerin ipotek olarak alınabilmesi için hiçbir bankanın rapor vermesi mümkün değil. Bu sadece Saray'dan gelen talimatla olur.

– Demirören kredi taksitlerini ödemeyince Ziraat Bankası bu arazileri almak için girişimde bulunuyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da kamuya terk edilmesi gereken yeşil alan ve spor alanlarını bir gecede kurum görüşlerine rağmen imara açıyor. Bakanlık burada yapılan imar hukuksuzluklarında birinci derecede ağır sorumludur. Sarayın talimatı ile buraya imar planı yapıldı.

“DEVLETİ ZARARA UĞRATMAKTAN SUÇLULAR”

Köylüye,çiftçiye kredi vermesi için kurulan Ziraat Bankası'nın medya transferi için kredi vermesine de tepki gösteren Zeybek, “Ziraat Bankası, Türkiye'nin en şaibeli şirketlerinden birine yeşil alanı ipotek kabul ederek kredi veriyor. 315 milyon dolar karşılığında bu arazileri kamulaştıran Ziraat Bankası'nın o günkü yöneticileri, onlara talimat verenlerin tamamı devleti zarara uğratmaktan ağır suçludur” diye konuştu.

“UYARIYORUZ, YOLUN SONU MAHKEME”

Zeybek, 2023 seçimlerinden sonra burada yaşananlarla ilgili yargı sürecinin başlatılacağını belirterek şunları söyledi:

– Genel başkanımızın Kanal İstanbul işine girecek müteahhitleri uyardığı gibi CHP ve İYİ Parti milletvekilleri olarak da buradan uyarıyoruz: Burada yatırım yapacak olan işadamları uğrayacağınız zararların kimse size karşılığını ödemeyecek. Belki buralarda yapacağınız villaları Ortadoğu'dan Orta Asya'dan gelecek olan, bu bölgenin dokusunu ve sosyolojisini bilmeyen insanlara satabilirsiniz. Burada yer almaya çalışacak, burada yatırım yapmaya çalışacak herkesi uyarıyoruz.

– Bu yolun sonu yok. Uğradığınızı zararları kendi cebinizden ödemek zorunda kalacaksınız. Buraya yatırım yapacak şirketleri de uyarıyoruz; buradan ev alma girişiminde olacakları da uyarıyoruz. Bu yolun sonu mahkemeye gider. Yaptığınız harcamaları kendi cebinizden karşılarsınız. Bakanlığa, Emlak Konut'a, TOKİ'ye çağrı yapıyorum; yasanın size tanıdığı sınırlar içinde kalın yeşile ve spor alanına dokunmayın.

“YEŞİL ALANA DOKUNMA, DEMİRÖREN'İN ŞİRKETLERİNE EL KOY”

CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır da tepkisini şöyle dile getirdi:

“Doğan Grubu'nu almak için bu iktidar, Ziraat Bankası ve Vakıfbank'ın parasını Demirören'e verdi. Bakın ‘kredi' demiyorum, verdi. Bugün temerrüde düşürülseydi ödeyeceği para 1.5 milyar dolardı. Ama düşürülmedi. Demirören 4.5 yıldır tek kuruşunu ödemedi. Ziraat Bankası’nın görevi imar takipçiliği değildir. Çiftçinin memurun parasını Demirören'e peşkeş çekmek değildir. Eğer bu parayı tahsil etmek istiyorsan yeşil alana dokunma, Demirören'in tüm şirketlerine el koy. Seçime 8 ay var. 8 ayda proje bile çizilmez. Buraya çivi çakmaya yeltenenler 2023 seçimlerini hesap etsin. Biz geldiğimizde bu kirli projeyi yırtıp atacağız ve hesap soracağız.”

“HELALLEŞMEYECEĞİZ, HESAPLAŞACAĞIZ”

– CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ise “Burada bir kent suçu işleniyor. Büyük bir yolsuzluk var burada. Bunlarla helalleşmeyeceğiz, hesaplaşacağız. Tüpçüye buradan sesleniyorum; senin en büyük mirasın çocuklarına bırakacağın sabıka kaydı olacak” dedi.

Açıklamaların ardından grup, inşaat hazırlıkları başlayan golf sahalarına yürüyüş yaptılar.

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