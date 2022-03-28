Paşalimanı ihalesine iki teklif geldi

Çeşme’nin dünyaca ünlü Paşalimanı Koyu’ndaki 120 dönüm arsanın satış ihalesi yapıldı. Üzerinde onbinlerce ağaç bulunan, nitelikli doğal koruma alanı kapsamındaki arsanın satış ihalesine iki firma katıldı.

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İzmir Çeşme'nin dünyaca meşhur Paşalimanı Koyu'ndaki, 21 parselden oluşan toplam 120 dönüm arsanın satış ihalesi yapıldı. Doktor Binbaşı Halis Temel Vakfı'nın kayyum başkanlığını yapan Ercan Tan'ın yönettiği ihale İzmir'in Buca ilçesindeki Kızılay Afet Toplanma Merkezi'nde gerçekleştirildi.

İhaleye ALDO Enerji ile ATK Enerji şirketleri katıldı. 385 milyon lira ile en yüksek teklifi veren ALDO Enerji Şirketi oldu. Nihai kararın vakıf yönetim kurulunun toplantısından sonra netleşeceği öğrenildi.

SÜREÇ NASIL GELİŞTİ?

Doktor Binbaşı Halis Temel 1955 yılında Çeşme'ye gelmiş, toplam büyüklüğü 120 dönüm olan 21 parseli satın almıştı. Betonlaşmayı benimsemeyen Temel, arazisinin içindeki küçük bir bölümde bungalovlardan oluşan kamp yeri yapmış, geri kalan büyük bölümü yeşillendirmişti.

Temel, doğal örtü makilere zarar vermeden, yaklaşık 50 bin adet ardıç, fıstık çamı, palmiye, okaliptüs, sakız ağacı yetiştirmişti. Yıllar ilerledikçe Çeşme gözde bir turizm merkezi olurken, Temel, arazileri için astronomik tekliflerde bulunan firmalara satış yapmamıştı. Birleşmiş Milletler Osakawa Dünya Çevre Ödülü'ne de aday gösterilen Temel, 2000 yılında, 91 yaşındayken hayata veda etmişti.

MİRASÇILAR İLE VAKIF MAHKEMELİK OLMUŞTU

Çocuğu olmayan Halis Temel, vefatından önce vakıf kurmuş, hazırladığı vasiyetname ile arazisinin yüzde 85'ini bağışlamıştı. Mirasçıları ile Doktor Binbaşı Halis Temel Vakfı yönetimi anlaşmazlığa düşerek mahkemelik oldu. Dava sürerken, yargı, vakfın başkanlığına iki yılda bir değişmek üzere kayyum atadı. Uzun yıllar sonunda yargı arsanın satış yetkisini vakıf yönetimine verdi. Karar Yargıtay'da onanırken, varisler itirazlarını Anayasa Mahkemesi'ne taşıdı. Bu dönemde Kızılay Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Tan'ın kayyum başkanlığını yaptığı vakıf, doğal yaşam savunucularının itirazlarına rağmen satış ihalesini yaptı.

SATIŞ GELİRLERİ NE OLACAK?

İtiraz olup olmayacağı henüz belli olmayan ihale kesinleşirse satıştan elde edilecek gelir birçok kişi ve kuruma pay edilecek. Akrabalarına bıraktığı tapuya şerh koyduran çevreci ve hayırsever Halis Temel, satış gelirinin yüzde 15'ini varislerine, yüzde 85'ini vakfa bırakmıştı. Tapudaki şarta göre, satış gelirinin yüzde 85'i vakfın banka hesabında bloke edilecek. Vakıf anaparayı kullanamayacak. Anaparanın yıllık faiz gelirlerinin yüzde 75'i de bankada bloke edilen hesaba eklenecek. Tüm bunlardan kalan gelir Mehmetçik Vakfı, Kızılay, Çeşme Belediyesi, Erzincan Belediyesi, İzmir'de var olan ve kurulacak üniversiteler, eğitim vakfı ve Cumhurbaşkanlığı'nın belirleyeceği ihtiyaç sahibi yoksullara değişen oranlarda pay edilerek bağışlanacak.