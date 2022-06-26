11 ilde sağanak yine köprü yıktı, yolları kapattı! Daha da kötüsü geliyor…

Türkiye'nin büyük bir bölümünde etkili olan sağanak etkisini sürdürüyor. 11 ilde aşırı yağışlar nedeniyle meydana gelen seller yine köprüleri yıktı. Birçok ev ve iş yerini de su basarken, bazı bölgelere ulaşım durdu. Öte yandan bakanlık ve Meteoroloji daha da kötüsü için art arda uyarılarda bulundu.

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Türkiye’nin büyük bölümünde etkili olan yağışlar yine felaketi beraberinde getirdi. Zonguldak’ta kent merkezinde etkili olan sağanakta kent merkezinden limana akan Acılık Deresinde sular yükseldi.

ARAÇLAR DEVRİLDİ

Taşan dere Çaydamar Mahallesi’ndeki yediemin otoparkının istimlak duvarını çökertti. Duvarın çökmesiyle küçük çaplı toprak kayması meydana gelirken park halindeki 1 TIR ve 1 otomobil dereye devrildi.

KÖPRÜDE HASAR OLUŞTU

Yıkılan duvarın yakınlarında bulunan araçlar ise çekici ile güvenli noktalara alındı. Akıntıyla taşınan taş ve ağaç parçaları dere kenarında bulunan Ahmet Taner Kışlalı Caddesi’ndeki yaya köprüsünde hasara sebep oldu, dereden taşan su caddeyi doldurdu.

Ekipler çevrede güvenlik önlemi alırken, sürücüler göle dönen yolda ilerlemekte güçlük çekti. Bazı iş yerleri su taşkınından etkilendi.

ARAÇLAR SUYA GÖMÜLDÜ

Öte yandan kent merkezinde suların yükselmesi ile dere kenarında bulunan yedi emin deposunu su bastı. Bazı araçlar suya gömüldü.

KULLANIMA KAPANDI

Zonguldak Belediyesi önünde Acılık Deresi’nden geçmeye olanak sağlayan yaya köprüsü de ekiplerce şerit çekilerek kullanıma kapatıldı. Belediye hoparlörlerinden vatandaşlar olabilecek ani su baskını ve sele karşı uyarıldı. Ekiplerin çalışmaları sürüyor.

KARABÜK’TE DE FELAKETE NEDEN OLDU

Karabük ve ilçelerinde sağanak yağmur etkisini göstermeye devam ediyor. Yenice ilçesinde aralıksız devam eden sağanak yağmur sonrası yollar göle dönerken Atatürk Mahallesi mevkisinde heyelan meydana geldi. Ulaşıma kapanan yolun yeniden açılması için çalışmalar başlatıldı.

Öte yandan Yenice – Zonguldak karayolunda suların getirdiği çakıl ve taşlar trafiğin akışında olumsuzluklar yaşanmasına neden oluyor.

HEYELANA NEDEN OLDU

Toprağın yağmur suyunu taşıyamaması nedeniyle suların yüzeysel suya dönüştüğünü yer yer heyelanların meydana geldiğini belirten Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı, heyelanların devam ettiğini söyledi.

Çaylı, yağışın aralıksız devam etmesi halinde afet durumunun kaçınılmaz olacağını ifade etti.

Belediye olarak çalışmalarını sürdüklerini aktaran Çaylı, koordinasyonun oluşturulduğunu kaydetti.

BARTIN’DA ARAÇLAR SUYA GÖMÜLDÜ

Bartın’da sabah saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle 24 saatte metrekareye 38 kilogram yağış düştü.

Sağanak yağış sonrasında Bartın-Amasra, Bartın-Zonguldak ve Bartın-Karabük yolunda su birikintisi oluştu. Bartın- Amasra yolunda su içinde mahsur kalan otomobiller itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Orduyeri Mahallesi’ndeki yamaçlardan gelen sel suları nedeniyle ana yol sular altında kalırken, yol ortasında otobüs ve bazı araçlar mahsur kaldı.

Ekipler araçlardaki insanları tahliye ederek, güvenli bölgeye aldı. Kent merkezindeki çok sayıda ev ve işyerinin bodrum katlarını su bastı. Bazı evlerde mahsur kalanlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

ÇOCUKLARINI SIRTLARINDA TAŞIDILAR

Öte yandan Kozcağız beldesi merkezinde yağış nedeniyle Doğa Apartmanı’nın zemin katını su basarken, garaj ve depolar göl oldu. Apartman girişinin su ile kapanması nedeniyle vatandaşlar çocuklarını sırtlarına alarak taşıdı.

ARTVİN’DE HEYELAN

Artvin’de Merkeze bağlı Taşlıca köyü Örenli Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde sağanağın etkisiyle heyelan meydana geldi. Heyelanda yamaçtan kopan kaya, Kara ailesinin tek katlı evinin duvarını yıktı.

Evde hasar oluşurken, o sırada balkondaki 3 kişi büyük korku yaşadı. Evde hasar tespit çalışması başlatıldı.

KASTAMONU’DA YOL YENİDEN KAPANDI

Kastamonu'nun kuzey bölgesinde etkili olan sağanak yağış sebebiyle taşan çay ve dereler yollarda göçük ve heyelanlara yol açtı.

Kastamonu'yu Şenpazar ve Cide ilçelerine bağlayan Sada Çayı üzerindeki yol, sağanak yağış sebebiyle dün çöktü. Sada Çayının taşmasıyla Kesmekayrak köprülerinin yıkılması sonrası Cide ve Şenpazar ilçelerinin Kastamonu'yla olan bağlantısı kesildi.

Yolun kapanmasının ardından ekipler tarafından çalışma başlatıldı. Cide ve Şenpazar ilçelerine ulaşımın sağlanması amacıyla Cide-Ağlı karayolu 65. kilometresinde Derelitekke köyü-Alacık köyü yolu üzerinden, Azdavay-Ağlı yolu 13. kilometresindeki servis yolu üzerinden Şenpazar ve Cide ilçelerine ulaşım sağlanmaya başlandı.

YOL TEKRAR YIKILDI

Gece saatlerinde ekiplerin çalışmasıyla Kastamonu'yu Şenpazar ve Cide ilçelerine bağlayan yolun tamir edilmesiyle trafiğe açıldı. Sabah saatlerinde yağışların devam etmesi sonucu Sada Çayındaki suların yükselmesiyle açılan yol tekrar yıkıldı. Şenpazar ve Cide ilçelerine ulaşım tekrardan servis yolundan sağlanmaya çalışılıyor.

EKİPLERDEN SÜRÜCÜLERE UYARI

Sağanağın aralıklarla devam ettiği bölgede, ekipler sürücüleri geri dönmeleri yönünde uyardı. Karayolları 15’inci Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ekipler de çöken yol ile yıkılan köprüler ile ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Bu çalışmaların 2 günden fazla süreceği bildirildi.

KARS’TA DA ETKİLİ OLDU

Kars'ta son günlerde etkili olan sağanak yağış, sel baskınlarına neden oldu. Kars'ın Digor ilçesine bağlı Kocaköy'de etkili sağanak yağmur, sele dönüştü. Selin geldiği köyde bazı evler sudan zarar gördü.

Digor Kaymakamı Orhan Gazi Karakaş, yağmur suları sonucu oluşan sel ve taşkında köyleri ve haneleri zarar gören Kocaköy köyü ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Kaymakam Karakaş, selden zarar gören vatandaşlara bir süre sohbet etti. Selden zarar gören evlerde hasar tespiti çalışmaları ise başladı.

VAN’DA HAYVANLAR ÖLDÜ, ÇOBAN YARALI

Van’da da sağanak etkili oldu. Erkaldı Mahallesi Sürdüz Dağı mevkisine yıldırım düştü. Olayda bölgeye otlamaya götürülen küçükbaşlardan 63’ü öldü, çoban Sadık Armutçu da yaralandı.

Mahalle halkı, kendi imkanları ile Armutçu’yu ambulansın olduğu bölgeye getirdi. İlk müdahale sonrası Armutçu, Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

SİNOP’TA HORTUM

Kirtozaltı açıklarında denizde oluşan hortum vatandaşlarca görüntülendi. Hortum tonlarca su kütlesini havaya kaldırarak etrafından çevirdi. Sahil kıyısına kadar ilerleyen hava olayı bir süre panik oluşturdu.

Yaklaşık 10 dakika süren hortum esnasında nefesler tutuldu. Hortum neyse ki karaya ulaşmadan etkisini yitirdi. Çevrede ikamet eden vatandaşlar da rahat bir nefes aldı.

BOLU DA YAĞIŞTAN NASİBİNİ ALDI

Bolu'da, sabah saatlerinden itibaren yüksek kesimlerde sağanak ve yoğun sis etkili oluyor. Özellikle, D-100 karayolu Bolu Dağı kesimi Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgesinde sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 10 metreye kadar düştüğü Bolu Dağı'nda sürücüler takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları konusunda ışıklı tabelalar ve polis ekipleri tarafından uyarılıyor.

ELAZIĞ’DA DERE TAŞTI

Dün gece etkili olan sağanak yağış sonrasında köy yolu, derelerin taşması nedeniyle çöktü.

Yaklaşık 3 metre derinliğinde çöken yol, jandarma ekiplerince geçici olarak ulaşıma kapatıldı.

Elazığ İl Özel İdaresi ekiplerince köy yolunda çalışma başlatıldığı bildirildi.

HATAY’I DA YOL ULAŞIMA KAPANDI

Hafta içi etkili olan sağanak yağış nedeniyle Samandağ-Arsuz çevreyoluna heyelan nedeniyle kaya parçaları düştü.

Küçük ve büyük kaya parçalarının düştüğü yol geçici olarak ulaşıma kapatıldı. Kapatılan yolun, dağ eteklerinin bakımı ve asfaltın temizliği sonrası yeniden ulaşıma açılacağı öğrenildi.

ART ARDA UYARILAR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Zonguldak, Bartın ve Karabük’ün yer aldığı Batı Karadeniz Bölgesi’nde çok kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Üç ilde de kriz merkezleri oluşturuldu. Kırmızı uyarının verildiği üç ilde sel ve su taşkınlarına karşı vatandaşların duyarlı olması konusunda vatandaşlar sosyal medya hesapları başta olmak üzere tüm iletişim ağlarından uyarılıyor.

BAKANLIK KIRMIZI KOD UYARISI YAPTI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, “Bartın, Kastamonu, Sinop, Karabük, Zonguldak, Düzce. Bu illerimiz için Meteoroloji Genel Müdürlüğü ‘kırmızı' kodla uyarıyor.” ifadelerini kullandı.

VALİLİKLERDEN DE AÇIKLAMA GELDİ

Bartın Valiliği, “Vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmalarını önemli rica ederiz”

Bartın Valiliğince yapılan açıklamada Batı Karadeniz’de halen kuvvetli olarak devam eden sağanak yağışların bu gece saatlerinden itibaren etkisini artırarak 27 Haziran Pazartesi günü gece saatlerine kadar devam etmesi beklendiği belirtildi. Yapılan açıklamada, “Batı Karadeniz geneli çok kuvvetli (51-75 kg/m2/12 saat), Bartın, Karabük, Zonguldak, Düzce ve Kastamonu çevreleri ile Sinop’un iç ve batısında yer yer şiddetli (76-100 kg/m2/12 saat), Bartın il geneli ile Kastamonu’nun kuzeyi, Karabük’ün kuzey ve batısı, Sinop’un batısı, Zonguldak’ın iç kesimleri ile Düzce’nin batısında yer yer aşırı (100 kg/m2/12 saat) olması beklendiğinden vatandaşlarımızın meydana gelebilecek ani sel, su baskın, heyelan, yağış anında dikkatli ve tedbirli olmalarını önemle rica ederiz” ifadelerine yer verildi.

PAZARTESİYE KADAR DEVAM EDECEK

Karabük Valiliği’nden yapılan açıklamada da “Bölgemizde halen yerel kuvvetli olarak devam eden sağanak yağışların bu gece (Pazar) saatlerinden itibaren yarın gece (Pazartesi) saatlerine kadar, etkisini artırması beklendiğinden vatandaşlarımızın dere kenarlarına inmemesi heyelan riski taşıyan bölgelere yaklaşılmaması ve ayrıca tehlike arz eden yapılardan uzak durması ani sel su baskını heyelan yağış anında rüzgar ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir” denildi.

EN YÜKSEK YAĞIŞ BARTIN’DA

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü gerçekleşen toplam yağışların istatistiklerine yer verdi. 25 Haziran günü gerçekleştirilen toplam yağış rekorunu metrekareye 98,1 kg olarak Bartın Merkez ilçesi kırdı. 70,2 kg ile de Kozcağız beldesinde en çok yağış gerçekleşti. Bu istatistikleri Arıt beldesi ile Ulus ilçesi takip etti. 26 Haziran tarihli toplam en çok yağış miktarı da yine Bartın’da kaydedildi. Metrekareye 83,1 kg yağışın düştüğü Hasankadı köyünü Kastamonu ve Karabük takip etti.