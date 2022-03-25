19 kişilik temizlikçi alımına 17 bin işsiz başvurdu

Sağlık Bakanlığı’nın Adıyaman’da açtığı 19 kişilik temizlik görevlisi kadrosuna, 2 bin 170’i üniversite mezunu olmak üzere, 17 bin 86 genç başvurdu.

Deniz AYHAN

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, “Bu ülkede genç olmak o kadar tatlı ve güzel ki…” dedi ama veriler tam tersini söyledi. Sağlık Bakanlığı'nın Adıyaman'da açtığı 19 kişilik temizlik görevlisi kadrosuna, 2 bin 170'i üniversite mezunu olmak üzere, 17 bin 86 genç başvurdu. Şoför, marangoz, elektrikçi gibi 53 kişilik kadroya yapılan başvuru ile birlikte toplam 25 bin kişi iş istedi.

HER EVDE İŞSİZ VAR

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere sadece bir ilde bile işsizliğin gözler önüne serildiğini belirtti. “Ülkede yoksulluk kol geziyor. İktidar ise rahat koltuklarında bu tabloyu izlemekle yetiniyor” dedi. Tepkisini şöyle dile getirdi: “Adıyaman'daki acı tablo her yerde var. Derinleşen ekonomik kriz, zamlar, ülkemizde milyonlarca vatandaşımızın canını yakmaya, gençlerimizin hayallerini yıkmaya devam ediyor. İktidarın ekonomideki beceriksizliği nedeniyle işsizler ordusu giderek büyüyor. Her evde işsiz, 81 ilde yoksul var.”