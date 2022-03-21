1915 Çanakkale Köprüsü’nün açılmasıyla feribot seferi değişti! Tepki geldi, firma geri adım attı

1915 Çanakkale Köprüsü açılışı öncesinde feribot sefer saatlerinin uzatılması ve gece seferlerinin kaldırılmasına vatandaşlardan gelen tepkiler üzerine Çanakkale Boğazı’nda deniz taşımacılığı yapan GESTAŞ A.Ş. geri adım attı. Şirket, tarifeye gece seferlerinin eklendiğini açıkladı.

Halil ATAŞ

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1915 Çanakkale Köprüsü'nün ulaşıma açılmasıyla Boğaz'dan yapılan deniz taşımacılığındaki tarife değişikliği dikkat çekmişti.

“VATANDAŞLAR MAĞDUR EDİLDİ”

Konuyu gündeme getiren İYİ Parti GİK Üyesi ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Rıdvan Uz, “Çanakkale İl Özel İdaresi'ne bağlı GESTAŞ A.Ş. firmasının yaptığı sefer tarifesi düzenlemesi ile saat başı olan Eceabat seferleri 2 saate, 45 dakikada bir olan Kilitbahir seferlerinin ise 2 saate kadar çıkarıldığı görülmüştür. Ayrıca gece seferleri kaldırılmıştır. Aynı durum Lapseki-Gelibolu hattında da mevcuttur. Şehrimizdeki yaya vatandaşlarımızın olduğu unutulmamalıdır. Bu düzenlemeden ivedi şekilde geri adım atılıp vatandaşımız mağdur edilmemelidir” diye konuşmuştu.

GECE SEFERLERİ YENİDEN BAŞLADI

Vatandaşlardan gelen tepkiler üzerine Çanakkale Boğazı'nda deniz taşımacılığı yapan GESTAŞ A.Ş. geri adım attı. GESTAŞ Deniz Ulaşım’dan yapılan yazılı açıklamada, “Çanakkale-Eceabat Hattı’nda yolcu talepleri göz önünde bulundurularak tarifeye Çanakkale’den saat 01.00, Eceabat’tan saat 02.00 seferleri eklenmiştir. Kilitbahir-Çanakkale Hattı’nda, Kilitbahir’den saat 09.15 seferi 09.00, Kilitbahir’den saat 16.30 seferi 17.15, Eceabat’tan saat 18.00 seferi 17.45 olarak güncellenmiştir. Gelibolu-Lapseki hattındaki sefer saatlerinde de güncelleme söz konusudur” denildi.

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