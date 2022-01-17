3 kez dalgaların yuttuğu yol için ‘nazar değdi’ diyerek kurban kestiler

Zonguldak Kilimli sahil yolunun yapılmaya başlandığı günden itibaren 3 kez dalgalar tarafından zarar görmesi üzerine şirket çalışanları, 'yola nazar değdiği' diyerek kurban kesti. Bir şirket çalışanı ise, 22 Ocak'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılması planlanan yolda yapılan çalışmalar hakkında haber yapan yerel televizyon kanalı çalışanlarına canlı yayında saldırdı.

İsmail AKDUMAN

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Yapımına 2002 yılında başlanan ve bir türlü tamamlanamayan Kilimli Sahil Yolu’na, geçtiğimiz günlerde şiddetli fırtına nedeniyle meydana gelen dalgalar zarar verdi.

AÇILIŞA YETİŞTİRME TELAŞI

22 Ocak’ta Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılması planlanan yolda dalgaların verdiği zarar hızla ortadan kaldırılmaya çalışılıyor.

KURBAN KESEREK ÖNLEM ALDILAR

Ancak inşaatı şirketi, yolu dalgalardan korumak için gerekli önlemleri almak yerine son olayda zarar gören kaldırım üzerinde kurban keserek korumaya aldı. Şirket çalışanlarının yola nazar değdiği için kurban kestikleri iddia edildi.

TEKRAR YAŞANACAK

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, üçüncü kez dalgalar tarafından yutulan yolda yanlış projelendirme yapıldığını, dalga kıranlar olmadığını belirterek yakın zamanda aynı olayı tekrar yaşanacağını belirtti.

BASIN MENSUPLARINA CANLI YAYINDA SALDIRI

Zonguldak’ta yayın yapan Z Haber çalışanları canlı yayın ile bölgede yapılan çalışmaları izleyicilerine duyurmaya çalışırken, bir şirket çalışanının saldırısına uğradı.

Şirket çalışanı çekim yapılmasını istemediğini söyleyerek gazeteciler Eren Aşkar ile Ali Sencer Arslan canlı yayınını engellemeye çalıştı. Canlı yayında gazetecilere yapılan saldırı tepkiyle karşılandı.

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