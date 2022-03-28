630 mevsimlik işçi alımına 33 bin 929 kişi başvurdu

Yaklaşan çay sezonu öncesinde ÇAYKUR, dört ilde istihdam edilmek üzere İŞKUR üzerinden 630 mevsimlik işçi alımı yapacağını duyurdu. Fabrikalarda çalışmak üzere toplam 39 bin 929 kişi başvuru yaptı.

İsmail AKDUMAN

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Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) bir süre önce Rize, Artvin, Trabzon ve Giresun’daki yaş çay fabrikalarında istihdam edilmek üzere 630 mevsimlik işçi alınacağını ilan etti. Dört ilde bulunan fabrikalarda çalışmak üzere 630 beden işçisi için yapılan başvuru sayısı şaşkınlık yarattı.

KURA ÇEKİMİ YAPILACAK

Rize, Artvin, Trabzon ve Giresun'daki fabrikalar bünyesinde istihdam edilecek 630 mevsimlik işçi alımı için toplam 39 bin 929 kişi başvuru yaptı. 507 işçi alımı içim 22 bin 368 kişi müracaat etti. Giresun’da bin 372, Artvin’de 3 bin 813, Trabzon’da ise 6 bin 376 kişi sezonlukta olsa işe girmek için başvuru yaptığı açıklandı.

Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerinde işe alınacak geçici işçiler, 29 Mart 2022 Salı günü saat 10.00’da Rize Gençlik Merkezi Konferans Salonunda İŞKUR nihai listeleri esas alınarak noter tarafından yapılacak olan kura çekimiyle belirleneceği belirtildi.