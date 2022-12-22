9 erkek çocuğa cinsel saldırı iddiasıyla tutuklandı

İstanbul’da 6 yaşında evlendirildiği ortaya çıkan H.K.G, olayının şoku henüz bitmeden mide bulunduran bir haber de Mersin’den geldi. Bir sitenin havuz görevlisi A.G, 9 erkek çocuğa cinsel saldırı ve tacizde bulunduğu iddiasıyla tutuklandı.

Ali Ekber ŞEN

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İstanbul'da İsmailağa Cemaati'ne bağlı Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızı H.K.G.'yi 6 yaşındayken imam nikâhı kıyarak 29 yaşındaki Kadir İstekli ile evlendirmesinin ortaya çıkmasından sonra bir mide bulandıran olay da Mersin'de yaşandı. Bir sitenin havuz görevlisinin 9 çocuğa cinsel saldırı ve tacizde bulunduğu öne sürüldü. 4 ailenin şikâyeti üzerine Zanlı A.G, tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Erdemli ilçesinde yer alan 60 daireli bir sitede meydana geldi. Aynı sitede evi bulunan ve yaz döneminde havuz görevlisi olarak çalıştırılan A.G'nin, temmuz ayından itibaren yaşları 5-12 arasında değişen erkek çocuklarına cinsel saldırı ve tacizde bulunduğu iddia edildi.

“O SAPIK, MAÇA ÇAĞIRMAYIN”

Geçtiğimiz hafta sonu sitede evleri bulunan çocuklar, futbol maçı için toplandı. Takımın eksik olması üzerine çocuklardan biri yaz döneminde havuzda çalışan A.G'nin evinden çağrılmasını önerdi. Bu sırada araya giren Suriye uyruklu bir çocuk, “O sapık, maça çağırmayın” diyerek, sitede ki çocuklara cinsel saldırı ve tacizde bulunduğunu söyledi. Bunun üzerine maç yapmadan dağılan çocuklardan 9 yaşındaki A.K'nin ağabeyi durumu babası A.K'ya anlattı.

SİTE ÖNÜNDE MEYDAN DAYAĞI

Cinsel saldırı ve tacize uğradığı öne sürülen ilkokul 3'ncü sınıf öğrencisi A.K'nin babası A.K, olayla ilgili kısa süreli bir araştırma yaptı. Baba K., çocuğundan olayla ilgili bilgi aldıktan sonra cinsel saldırı ve tacize uğradığı öne sürülen 3 aileye de durumu bildirdi. Bunun üzerine site önünde toplanan aile fertleri, o sırada çarşıda olan zanlı A.G.'nin eve dönüşünü bekledi. Bir süre sonra sitedeki evine dönmek üzere gelen zanlı A.G, öfkeli aile fertlerinin saldırısına uğradı. Meydan dayağı atılan ağzı ve yüzü kanlar içinde kaldığı ifade edilen A.G, araya giren kişiler tarafından mağdur çocukların babaların güçlükle alındı. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine ulaşan polis ekibince yakalanan zanlı A.G gözaltına alındı.

4 AİLE ŞİKÂYETÇİ OLDU

Cinsel saldırı iddiası üzerine 4 aile şikâyetçi oldu. Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında aile fertlerinin şikayetleri alındı. Cinsel saldırı ve tacize uğradığı öne sürülen 4 çocuk ise pedagog gözetiminde Mersin Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi'nde ifadeleri alındı. Aralarında A.K'nin de bulunduğu 4 çocuk, uzmanlar gözetiminde verdikleri ifadelerinde iğrenç olayı anlattı. Çocuklardan birinin zanlı A.G'nin bıçak tehdidi ile cinsel saldırıya uğradığı yönünde ifade verdiği öğrenildi.

TUTUKLANDI

Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan zanlı A.G, yapılan işlemlerinin ardından çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü sürüyor.

“ÇOCUĞUMU KUCAĞIMA ALAMIYORUM”

Cinsel saldırı ve taciz iddiası ile ilgili şikâyetçi olan 3 çocuk babası A.K, gözyaşları içinde olayı anlattı.

4 gün önce ortaya çıkan olaydan sonra içe kapanan çocuğunun okula gitmediğini belirten A.K, “Olayı duyunca hemen çevrede araştırma yaptım. Önce oğlumdan durumu sordum, çocuğum bana yaşananları anlattı. Aldığımız bilgiye göre temmuz ayından itibaren sitenin havuzunda görevli olan sapık, çocuklarımıza musallat olmuş. Bazı çocukları bıçak zoru ile tehdit ederek sitenin deposu veya evine götürmüş. Bu durumda 9 çocuk olduğunu tespit ettik. İlk etapta 4 aile ifade vererek şikâyetçi olduk. O günden beni ben çocuğumu kucağıma alıp sevemiyorum. Kucağımdan inmeyen, benimle yatıp benimle kalkan çocuğum durumu ne olacak? Bu sapığın en ağır cezaya çarptırılması için sonuna kadar mücadele edeceğiz” ifadelerinde bulundu.