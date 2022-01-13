Açığa alınan kaymakamın yeni görev yeri belli oldu

Ordu'nun Korgan ilçesinde geçtiğimiz Cumhuriyet Bayramı'nda Atatürk ve Cumhuriyeti öven Kaymakam Miraç Akbulut, açığa alınıp hakkında soruşturma açılmıştı. Soruşturma sonucunda ceza almayan Kaymakam Akbulut, Bartın Vali Yardımcısı olarak görevlendirildi.

İsmail AKDUMAN

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Ordu’nun Korgan ilçesine 2021 yılı Ağustos ayında atanan Kaymakam Miraç Akbulut, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında yaptığı konuşmasında, Cumhuriyetin kazanımları anlatıp Atatürk’ün, “Türkiye şeyhler, dervişler, müritler, mensuplar, memleketi olamaz. En doğru en hakiki tarikat medeniyet tarikatıdır” cümlelerini aktardı.

Törenlere alkollü bir şekilde katıldığı iddia edilen Kaymakam Miraç Akbulut, hakkında soruşturma açılıp açığa alındı.

VALİ YARDIMCISI OLDU

Hakkında açılan soruşturma sonucunda ceza almayan Kaymakam Akbulut, 1 Ocak itibariyle Bartın Vali Yardımcısı olarak geçici olarak görevlendirildi.

Kaymakam Akbulut’un, bir sonraki kararnamede yeni görev yerine atanacağı belirtildi.

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