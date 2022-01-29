Adalet Bakanı Abdulhamit Gül istifa etti, yerine Bekir Bozdağ atandı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül görevinden istifa etti. Gül'ün yerine görevi devraldığı Bekir Bozdağ yeniden atandı. İstifa eden Gül'den ilk açıklama da gece saatlerinde geldi. Öte yandan Cumhurbaşkanlığı da istifa kararının ardından bir açıklama yaptı.

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Resmi Gazete’de yayımlanan kararla, görevden istifa eden Abdülhamit Gül’den boşalan Adalet Bakanlığı’na Bekir Bozdağ atandı.

İstifa eden Gül, Temmuz 2017’den beri Adalet Bakanlığı görevini yürütüyordu. Gül, görevi Bekir Bozdağ’dan devralmıştı.

BAKAN GÜL’DEN İLK AÇIKLAMA

İstifanın ardından Bakan Gül’den ilk açıklama geldi. Gül, “Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle 19 Temmuz 2017 tarihinden beri sürdürdüğüm Adalet Bakanlığı görevinden ayrılmış bulunuyorum. Kendilerine görevden af talebimi kabulleri için şükranlarımı arz ediyor, yeni Adalet Bakanımız Sayın Bekir Bozdağ'a başarılar diliyorum” dedi.

SON KONUŞMASI DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Gül, son olarak Ankara Üniversitesi ile Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun 28 Ocak Veri Koruma Günü münasebetiyle düzenlediği programa katılmıştı.

İBB Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bir balıkçıya giderken görüldüğü MOBESE kayıtlarının paylaşılmasının tartışıldığı bir dönemde, Gül dikkat çeken mesajlar vermişti.

Bilginin artık silaha dönüştüğü bir çağda yaşandığına dikkati çeken Gül, “Bu noktada internet özel hayata dair ifşaatın, mahremiyet ihlallerinin ve itibar suikastlarının faaliyet alanına dönüşmemelidir. Geçmişte FETÖ’nün istihbarat ve veri madenciliğine verdiği özel önemi hepimiz veriyoruz. Bu çerçevede delil üreterek tezgahlarla oluşturulan kumpaslarla nasıl insanların kişisel haklarını ihlal ettikleri, nasıl mahremiyet haklarını ihlal ettiklerini hepimiz gördük, yaşadık. Usulsüz dinlemeler, kişilerin mahrem görüntüleri, özel bilgilerin ifşa edilmesi, verilerin hukuk dışı yollarla ele geçirilmesi gibi tüm hukuk dışı fiilleri hep beraber yaşadık” demişti.

CUMHURBAŞKANLIĞI’NDAN DA İLK AÇIKLAMA GELDİ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Adalet Bakanlığı görevine atanan Sayın Bekir Bozdağ'ı tebrik ediyor, yeni görevinde başarılar diliyorum. Görevi devreden Sayın Abdülhamid Gül bakanımıza bugüne kadarki hizmetleri dolayısıyla teşekkür ediyorum” dedi.

BEKİR BOZDAĞ KİMDİR?

Yeni Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 1 Nisan 1965’te Yozgat Akdağmadeni’nde doğdu. Babasının adı Mehmet Duran, annesinin adı Nuriye’dir.

Avukat; Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesini bitirdi. Yüksek lisansını Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dinler Tarihi Anabilim Dalında tamamladı. Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Serbest avukat olarak çalıştı.

SİYASİ KARİYERİ

18 Nisan 1999 yerel yönetim seçimlerinde Fazilet Partisi’den Akdağmadeni İlçe Belediye Başkan Adayı oldu. AKP’nin kurulmasıyla birlikte Yozgat’ta AKP İl Teşkilatı’nın kurucuları arasında yer aldı ve kurucu il yönetiminde Siyasi ve Hukukî İşlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü.

2002 Türkiye genel seçimlerinde AKP Yozgat milletvekili olarak meclise girdi ve AKP Teşkilat Başkanlığına bağlı olarak değişik illerde İl Teşkilat Koordinatörlüğü ve 12. Bölge Teşkilat Koordinatörlüğü görevlerinde bulundu. 22, 23, 24, 26 ve 27. yasama dönemlerinde Yozgat Milletvekili seçildi.

61. Hükûmette başbakan yardımcılığı görevini üslendi. 13 Eylül 2015 tarihi itibarıyla AKP’nin Seçim İşlerinden sorumlu Genel Başkan yardımcısıdır. 24 Kasım 2015 tarihinde kurulan 64. Türkiye Hükûmeti’nde yeniden Adalet Bakanlığı görevine atandı.

29 Ocak 2022 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Kararıyla Abdülhamit Gül’ün yerine yeniden Adalet Bakanlığı’na atandı.

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