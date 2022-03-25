Adliye önündeki çatışmada 4 kişi ölmüştü! Sebebi belli oldu

İstanbul Küçükçekmece'de 4 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı iki grup arasında çıkan silahlı kavga olayında gözaltı sayısı 20'ye yükseldi. Gözaltında tutulanlarla ilgili savcılıktan ek gözetim izni alınırken, şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildi. Öte yandan olayın neden meydana geldiği de belli oldu.

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İstanbul Küçükçekmece’de 4 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı olayla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü, Cinayet Büro Amirliği tarafından yürütülen soruşturmada polis kavgaya karıştıkları öğrenilen 2 kişiyi daha gözaltına aldı. Böylece olayla ilgili gözaltına alınanların sayısı 20’ye yükseldi.

ZIRHLI MİNİBÜSLERLE SAĞLIK KONTROLÜNE GÖTÜRÜLDÜLER

Cinayet Büro Amirliğinde sorgulanan şüpheliler için Cumhuriyet savcılığından ek gözetim süresi alındığı öğrenilirken, şüpheliler zırhlı çevik kuvvet otobüsleriyle götürüldükleri hastanede sağlık kontrolünden geçirildiler.

OLAYIN SEBEBİ BELLİ OLDU

Yapılan soruşturma kavgaya karışan iki gruptan bir tarafından Sinoplu olduğu ve lokanta işlettiği, Hakkarili olan diğer grubun ise lokantanın hemen yanında bulunan otopark ve oto yıkamacılığı ile uğraştıkları öğrenildi.

İki grubun 8 Kasım 2021 tarihinde “Tabelan dükkanımı kapatıyor” diyerek tartıştıkları bu yüzden çıkan kavgada da silahların konuştuğu öğrenildi.

Mahkemeye taşınan bu olayın ardından iki grup arasında husumetin büyüyerek devam ettiği belirtildi.

Yetkililer olayda silah kullanan ve cinayetleri işleyen kişilerin gözaltında bulunduğunu belirtirken soruşturmanın titizlikle yürütüldüğünü söylediler. (DHA)

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