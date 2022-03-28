Adnan Oktar davasında 61 sanık hakkında yakalama kararı

Adnan Oktar örgütüne yönelik davada, 68 sanığın tahliyesine ilişkin İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığının itirazının ardından, 61 sanık hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

Sevgim Begüm YAVUZ

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Adnan Oktar Organize Silahlı Suç Örgütüne yönelik 215 sanığın yargılandığı davada yerel mahkemenin verdiği karar İstinaf mahkemesi tarafından usulden bozulmuştu. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, Adnan Oktar'ın da aralarında bulunduğu 16 sanığın tutukluluk halinin devamına, 68 sanığın tahliyesine karar vermişti.

BAŞSAVCILIK İTİRAZ ETTİ

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı ise 68 sanığın tahliye edilmesine ilişkin karara yaptığı itiraz, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi'nce reddedilmişti.

YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

Dosya, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi'ne gönderildi. İtirazı değerlendiren Ceza Dairesi, 61 sanık hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı. Öte yandan, 7 sanığın tahliyesine yönelik itirazı üzerlerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, suç vasıflarının değişme ihtimali gerekçesiyle reddedildi.

“RIZADAN SÖZ EDİLEMEZ”

2. Ceza Dairesi'nin kararında, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi'nin bozma kararında, sanıklara isnat olunan cinsel saldırı suçları yönünden mağdurların rızalarının olduğu, bu nedenle suçun yasal unsurlarının bulunmadığı gerekçesiyle beraat kararı verilmesi gerektiğinin belirtildiği aktarıldı.

Kararda, mağdurların evlilik vaadi veya başka yöntemlerle ‘turnike sistemi' tabir edilen bir çark içine sokulduğu, zengin ve yakışıklı görünüm çizen erkek örgüt mensupları tarafından evlenme başta olmak üzere çeşitli vaatler, dini telkin, psikolojik baskı ve hilelerle kandırıldığı belirtildi.

Mağdurların onlarca örgüt mensubuyla bu şekillerde birlikte olması sağlandıktan ve örgüt liderinin taciz ve aşağılamalarından sonra kendilerini aciz, kirletilmiş ve aşağılanmış hissetmeleri sağlanıp, benliklerinden ve bilinçlerinden arındırıldıkları, hukuka uygun rızalarından ve hukuka uygunluk nedeninden söz edilemeyeceği de kaydedildi.

Kararda, İstanbul Bölge Adliyesi Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazının 61 sanık yönünden haklı ve yerinde görüldüğü ifade edildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Adnan Oktar Organize Silahlı Suç Örgütüne yönelik 84’ü tutuklu 215 sanığın İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davada 11 Ocak 2021 tarihinde karar çıkmıştı. Mahkeme heyeti, Adnan Oktar ve örgütün yöneticisi konumunda olan 16 sanığı 9’ar bin yıl hapis cezasına çaptırmıştı. Diğer sanıklar hakkında ise birçok suçtan değişen oranlarda hapis cezasına hükmedilmişti.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, eksik kovuşturma ile hatalı değerlendirme sonucu hüküm kurulması sebebiyle yerel mahkemenin kararını usulden bozmuş, bozma kararı ile birlikte, toplam 68 tutuklu sanığın tutuklulukta geçirdikleri süreyi göz önünde bulundurularak bu sanıkların tahliyesine karar verilmişti.

Adnan Oktar’ın da aralarında bulunduğu örgüt yöneticisi konumundaki 16 sanığın ise tutukluluk halinin devamına karar verilmişti.

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