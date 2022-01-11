AFAD: Akdeniz açıklarında 6.4 büyüklüğünde deprem

AFAD, Akdeniz'de Kıbrıs açıklarında saat 04.07'de 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem Mersin, Antalya, Adana, Konya başta olmak üzere birçok ilde hissedildi.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 04.07’de Akdeniz’de, Kıbrıs Adası’nın güney batısı açıklarında 6.4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deniz yüzeyinin 5.06 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Mersin’in Anamur ilçesine yaklaşık 134 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

Sosyal medyada, depremin Kıbrıs Adası başta olmak üzere Antalya, Mersin, Hatay, Adana, Isparta, Burdur ve Konya’da da hissedildiği kaydedildi.

Öte yandan Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 6.2 olarak duyurdu.