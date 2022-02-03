AİHM eski Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Karakaş: Cumhurbaşkanı erken konuştu

Özellikle Türkiye’nin başta ilk derece mahkemeleri olmak üzere açık ve net söylüyorum. Bizim mahkemelerimizi tanımayanları biz de tanımayız.

Bunu çok açık ve net söylüyorum. Şuan da bizim mahkemelerimizin bu konu hakkında vermiş olduğu bir karar var.