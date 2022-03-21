Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sözleşmeli pozisyonlarına yapılacak yerleştirme için KPSS-2022/4 tercih kılavuzu ile alınan tercih sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. Adaylar Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı sonuçları ÖSYM sonuç sayfasından TC kimlik no ve şifre girişi ile öğrenilebiliyor.
04 – 10 Mart 2022 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2022/4 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı sonuçları ÖSYM sonuç sayfasında erişime açıldı.
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUCU NASIL SORGULANIR?
Adaylar tercih sonuçlarını, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin “https://sonuc.osym.gov.tr” internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebilecek.