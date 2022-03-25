AKP ilçe başkanı, belediye işçisini darp ettiği iddiasını yalanladı

Denizli'de Acıpayam ilçe belediyesinde çalışan Mehmet Yılmaz, AKP Acıpayam İlçe Başkanı Fikret Gümüş'ün telefonunda muhalif kişilerin fotoğrafları olduğu gerekçesiyle kendisini darp ettiğini ileri sürdü. SÖZCÜ'nün ulaştığı Gümüş; “Ne mobbing ne de darp olayı olmadı." dedi.

Selami AYDIN

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Denizli'nin Acıpayam ilçe belediyesinde 6 yıldır temizlik görevlisi olarak çalışan Mehmet Yılmaz, AKP Acıpayam İlçe Belediye Başkanı Fikret Gümüş'ün kendisine mobbing uyguladığını ve darp ettiğini ileri sürdü. Yılmaz sosyal medya hesabından bir video paylaşarak yaşadıklarını kamuoyu ile paylaştı, Acıpayam Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

TELEFONUMUNUN EKRAN KAYDI FOTOĞRAFLARINI ALDI

Yılmaz paylaştığı videoda; AKP ilçe başkanı tarafından üç kez telefonumun ekran kaydı fotoğrafı alındı. Bağımsız milletvekili Teoman Sancar ile görüşmüştüm. Ayrıca bazı kişilerle görüşmüştüm. Ekranını çekerek ‘bak bak kiminle görüşmüş' dedi. Bu olay üç kez yaşandı.

Partiye kendisini görmeye gittim. Bana neden böyle yapıyorsun diye sordum. Sen benim işime karışamazsın diyerek iki ilçe yöneticisi ile birlikte tekme tokat bana saldırdı. Yumruk atarak partinin dışına attı” diye konuştu.

“MUHARREM İNCE İLE PROFİL RESMİM VARDI”

SÖZCÜ'ye konuşan Yılmaz, “Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile fotoğrafım vardı. Bu fotoğraf profil resmimdi. Aradığım kişilerin listesinin fotoğrafını çekti. Bunu zorla yaptı. Defalarca yaptı. Muhalif kişilerle görüştüğüm için 6 aydır bana mobbing uyguluyor. Benim bu adam ile hiçbir husumetim yok” iddialarında bulundu.

“SÖYLEDİĞİ HİÇBİR OLAY YAŞANMADI”

SÖZCÜ'nün ulaştığı Gümüş ise iddia edilen olayların yaşanmadığını belirterek, “Hiçbir şey yok. Çocuğu doldurmuşlar. Babası benim hem çocukluk hem de asker arkadaşım. Zaten güvenlik kamera görüntülerinden her şey ortaya çıkacak.

Gerçek ortaya çıktıktan sonra utanmasınlar. Mobbing yok, darp yok. Benim sevdiğim bir çocuk. Çocuğa ezberletmişler. Birileri kullanmış. Nedir ne değildir ortaya çıkar. Darp etmemiz mümkün değil. Arkadaşımın oğlu” ifadelerini kullandı.

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