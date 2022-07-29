AKP Milletvekili ile muhtarlar arasında ‘lan’ tartışması

AKP Şanlıurfa Milletvekili Halil Özşavlı'nın, toplantıya geç kaldığı için kendisini arayan muhtara, "Sen kimsin lan?" diye çıkışması yüzünden muhtarlar ile milletvekili arasında tartışma çıktı.

Ahmet KAYA

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İddiaya göre, AKP Ceylanpınar İlçe Başkanlığı tarafından merkez mahalle muhtarlarına mesaj atılarak, Milletvekili Halil Özşavlı'nın saat 16.00'da ilçe binasında toplantı yapılacağı belirtilerek davette bulunuldu. Bunun üzerine merkez mahalle muhtarları saat 15.30'dan itibaren AKP Ceylanpınar İlçe Binası'na giderek Milletvekili Özşavlı'yı beklemeye başladı.

Ancak, saat 17.30 olmasına karşın Milletvekili toplantı yerine gelmedi. Sıcak havada bunalan muhtarlar adına Mevlana Mahallesi Muhtarı Ahmet Akkurt, Özşavlı'yı cep telefonundan arayarak toplantıya ne zaman geleceğini sordu.

“SEN KİMSİN LAN?”

Ancak, iddiaya göre AKP Milletvekili Özşavlı, kendisini arayan Mevlana Mahallesi Muhtarı Akkurt'a, “Lan kimsiniz lan siz?” diye çıkıştı. Muhtar Akkurt da kendisini tanıttı. Bunun üzerine Milletvekili Özşavlı, “Bekleyin kardeşim geleceğim” şeklinde cevap verdi.

İddiaya göre, masa üstünde megafonu açık olan yapılan bu telefon konuşmasına diğer muhtarlar da tanık oldu.

“SİZE YAKIŞTIRAMADIM”

Bir süre sonra AKP Milletvekili Halil Özşavlı AKP Ceylanpınar İlçe Başkanlığı'na geldi ve toplantıya başlattı. Söz alan Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Mehmet Koyuncu, “Partinin attığı mesajda toplantının saat 4'de. Saat 3.30'dan beridir bu sıcakta merkez mahalle muhtarları sizi bekliyoruz. Bir tane muhtar arkadaşımız sizi cepten aradı. Sizin konuşma üslubunuzu bir vekil olarak size, bin hoca olarak kendimi rahatsız etti” dedi.

Bunun üzerine Özşavlı, “Ne dedim ben kendisine?” diye sorunca muhtar, “Lan kelimesi kullandınız” yanıtı verdi. Bunun üzerine Milletvekili Özşavlı, “Asla, hayır” dedi. Milletvekilinin ‘Lan' kelimesini kullanmadığını söylemesi üzerine konuşmaya tanık olan diğer muhtarlar da devreye girerek toplu olarak, “Biz yanındaydık” diye bağırdı. Tartışmanın büyümesi üzerine çok sayıda muhtarın Milletvekili Özşavlı'yı protesto ederek toplantıyı terk etti.

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