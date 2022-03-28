AKP’den dikkat çeken istifa: Mevki sahiplerinin liyakatsizliği, gençlerin umudunun yok edilmesi…

AKP’li İBB Meclis Üyesi Amine Cansu Kaba, partisinden istifa etti. Kaba istifa nedeniyle ilgili zehir zemberek bir açıklama yaparak “19 yaşımda, vatanım ve milletim için büyük ideallerle attığım partimden ayrılma sebeplerim; makam ve mevki sahiplerinin liyakatsizliği ve başta gençlik olmak üzere umudun yok edilmesine kadar giden bu yolda vicdanları yaralayan ve ‘bu kadarı da olmaz’ dediğimiz yanlışlardır” dedi.

Sözcü İstanbul

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Üsküdar Belediyesi'nin AKP'li Meclis Üyesi Amine Cansu Kaba partisinden istifa etti. İstifa kararını sosyal medya hebasından duyuran Kaba dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Kaba “Mahalle Kadın Kolları Yönetim Kurulu Üyesi olarak başlayıp kadın kollarında görev yaptığım, Üsküdar İlçe Başkan Yardımcısı olarak çalıştığım ve İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis üyeliği görevlerini üstlendiğim Ak Parti'den bugün itibariyle istifa ediyorum” dedi.

“BU KADAR DA OLMAZ DEDİĞİMİZ YANLIŞLAR”

İstifa nedeniyle ilgili de dikkat çekici bir açıklama yapan Kaba “19 yaşımda, vatanım ve milletim için büyük ideallerle attığım partimden ayrılma sebeplerim; adaletten uzaklaşma, zaman için insanların itibarsızlaştırılması, makam ve mevki sahiplerinin liyakatsizliği ve başta gençlik olmak üzere umudun yok edilmesine kadar giden bu yolda vicdanları yaralayan ve ‘bu kadarı da olmaz' dediğimiz yanlışlardır.”

ÖZGEÇMİŞİ

1995 yılında İstanbul'da Kadıköy ilçesinde doğdu. Eğitim hayatına İstanbul Ticaret Odası ilkokulunda başladı ve Erkut Soyak Anadolu lisesini bitirdi. Üniversite öğrenimini Haliç Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümünde tamamladı.

2015 yılında AK Parti Mahalle Kadın Kolları Yönetim Kurulu Üyesi olarak siyasi hayatına başladı. 2016-2017 yıllarında AK Parti Üsküdar İlçe Kadın Kolları yedek yönetim ardından asıl yönetimde görev aldı.

Kadın Kolları Tanıtım Medya Başkan Yardımcılığı yaptı. 15 Nisan 2018 tarihinde yapılan AK Parti Üsküdar olağan kongresinde yönetim kurulu üyesi seçildi.

Yerel yönetimlerden sorumlu ilçe başkan yardımcısı olarak görev aldı. 31 Mart yerel seçimlerinde İstanbul Büyükşehir ve Üsküdar meclis üyeliğine seçildi.

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