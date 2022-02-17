AKP’li başkandan skandal sözler: Böyle bir liderleri olsa Atatürk’ün heykellerini yıkarlar

Kocaeli'nin Başiskele Belediye Başkanı AKP'li Yasin Özlü, partisinin İlçe Danışma Toplantısında, CHP'lileri hedef alarak, "İyi ki AK Partiliyiz. CHP’li de olabilirdik Allah korusun. Bu CHP’liler var ya (arkasındaki Erdoğan fotoğrafını göstererek) böyle bir liderleri olsa Atatürk’ün heykellerini yıkar, onun heykellerini koyarlardı” ifadelerini kullandı.

Halil ATAŞ

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Kocaeli’de Başiskele Belediye Başkanı AKP’li Yasin Özlü, Partisi’nin İlçe Danışma Toplantısında, CHP’lileri hedef alan skandal ifadeler kullandı.

“BU CHP’LİLER VAR YA…”

Yeniköy Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen Başiskele Yerel Yönetimler Toplantısı'nda AKP’li Belediye Başkanı Yasin Özlü, tartışma yaratacak bir açıklamaya imza attı. Başkan Özlü açıklamasında, “İyi ki AK Partiliyiz. CHP'li de olabilirdik Allah korusun. Bu CHP'liler var ya (arkasındaki Erdoğan fotoğrafını göstererek) böyle bir liderleri olsa Atatürk'ün heykellerini yıkarlar, paralardan Atatürk resmini kaldırırlar, giderler onun heykelini dikerlerdi” ifadelerini kullandı.

“FİKİR BAĞIMIZI ANLAYAMAZLAR”

Özlü'nün açıklamasına tepki gösteren CHP Başiskele İlçe Başkanı Anıl Acurman, “Pişman oldukça pusulası değişenler bu ülkenin tek ve gerçek lideriyle olan fikir bağımızı anlayamazlar. CHP bu ülkenin Kuva-i Milliye'den bugüne tüm temel değerlerinin savunucusu, pusulası daima ulu önder Atatürk'ün çizdiği yol olan partidir. Sayın Özlü yaptığı açıklamada bizleri her seçimde oy uğruna bükülen başka partilerle bilhassa da kendileriyle karıştırmıştır. Lidere biat partisi değil Türk devriminin partisi olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin değerlerini anlayamayanların ülkemizin kurucusunu anlayamadıkları da açıktır” dedi.

“DERHAL ÖZÜR DİLEMELİ”

Belediye Başkanı AKP’li Yasin Özlüyor özür dilemeye davet eden CHP’li Acurman, “İkinci yüzyılın eşiğinde görüyoruz ki, gerek büyük şehrin başkanı gerekse küçük kardeşinin derdi hizmet değil, Atatürk ve ilkeleriyle hesaplaşmaktır. Geçtiğimiz günlerde bu ülkenin kurucu değerleriyle 100. Yılda hesaplaşma sözleriyle beliren bu çarpık düşünce bugün ise Atatürk ile AKP Genel Başkanı’nın şahsını kıyaslamak gafletine düşmüştür. Hem de bunu Samsun'daki hain saldırıyı akla getirecek bir benzetmeyle yapmıştır. Sayın Özlü'yü derhal bu sözlerinden ötürü özür dilemeye çağırıyoruz. Bilinsin ki, tüm dünyada yüzyılın lideri olarak anılan Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten başka lidere ihtiyacımız yok” ifadelerini kullandı.

“BİZLER HELALLEŞECEĞİZ DEDİKÇE ONLAR YIKMA PEŞİNDE”

CHP Kocaeli İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı da, “Bizler ‘Helalleşeceğiz’ dedikçe onlar Cumhuriyet ile hesaplaşma derdinde. Bizler ‘Bu ülkenin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü ve tüm değerlerini koruyacağız’ dedikçe onlar yıkma peşinde” dedi.

“ATATÜRK’ÜN SÖZLERİNİ HATIRLATMAK İSTERİM: ‘GELDİKLERİ GİBİ GİDERLER'”

“Üst aklının daha geçtiğimiz günlerde Cumhuriyet’in 100. yılını işaret ederek kullandığı ‘100 yıllık hesaplaşma’ sözlerine gelen tepkilere kulak asmamışlar ki, bugün kimi kiminle mukayese dahi edeceklerini şaşırarak heykelleri yıkarlardı diyebiliyorlar” diyen Yıldızlı, şunları söyledi;

“Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusuyla ve Cumhuriyet ile yaşıt olan partimize gönül veren milyonlarca seçmenle akıllarınca alay etme cesaretini göstermeleri hangi akla hizmet ettiklerini bir kez daha ortaya koydu.

13 Kasım 1918 tarihinde işgal kuvvetleri için Mustafa Kemal Atatürk’ün Kurtuluş Savaşı’nın ilk işaret fişeği olarak kullandığı o sözlerini bir kez daha hatırlatmak isterim, ‘Geldikleri gibi, giderler.'”

İlginizi Çekebilir AKP'li vekilden, vatandaşın tepkisi için ilginç değerlendirme

İlginizi Çekebilir AKP'li başkandan '100 yıllık hesaplaşma olacak' savunması