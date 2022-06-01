AKP’li belediye 10 milyona yaptığı bisiklet yolunu 1 yıl geçmeden söktü

Afyonkarahisar’da geçtiğimiz yıl Eylül ayında yapımına başlanan 10 milyon liraya mal olan bisiklet yolu, 8’inci ayında belediye ekiplerince kazıldı. AKP’li Afyonkarahisar Belediyesi’nin bisiklet yolunu kazımasına tepki gösteren CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, “Bu kadar işsiz, yoksul, ihtiyaç sahibi varken 10 milyon liranın böyle çarçur edilmesi hangi vicdana sığar?” diye sordu.

Müslüm EVCİ

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Afyonkarahisar'da Osmangazi Mahallesi'nde 50 Milyon liraya mal olacak yağmur suyu hattı inşaatı başladı. İnşaat kapsamında bundan 8 ay önce 10 Milyon liraya inşa edilen bisiklet yolunun bir bölümünün kazılması ve yol kenarındaki dubalı uyarı dikmelerinin söküldüğü ortaya çıktı.

“HEMŞERİLERİMİN PARASI RESMEN ÇÖPE GİTTİ”

Konuyla ilgili TBMM'de konuşan CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal şöyle konuştu:

* Afyonkarahisar merkezde Afyonkarahisar Belediyesi geçtiğimiz yıl 10 milyon liraya bir bisiklet yolu yaptı ancak henüz bir yılı bile doldurmadan bu yol kazıldı.

* Bisiklet yolunun kenarında bulunan ve tanesi 269 liraya mal olan dubalar da söküldü yani hemşerilerimin parası resmen çöpe gitti.

* Bu kadar işsiz, yoksul, ihtiyaç sahibi varken 10 milyon liranın böyle çarçur edilmesi hangi vicdana sığar?

* Bu parayla Afyonkarahisar'a hizmet edilmesi, istihdam alanı yaratılması gerekirken acaba birileri zengin mi edildi? Öğrenin artık bir işi, bir kere yapmak her yıl yapmaktan daha ucuza mal olur.

MERA SORUNUNU DA TBMM'YE TAŞIDI

Sinanpaşa İlçesi’ne bağlı Balmahmut Köyü’nün merasının bir maden şirketine peşkeş çekilmek istendiğini kaydeden Milletvekili Köksal, “Şirketin Emine Erdoğan'ın yakını olduğu iddia ediliyor. Bu meradan Balmahmut, Saraycık, Garipçe, Bulca köyleri ve Küçühüyük kasabası yararlanıyor. Bu insanlar hayvancılık yaparak geçiniyor. Bu mera ellerinden giderse bu insanlar nasıl geçinecek?” ifadelerini kullandı.

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