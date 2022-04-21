AKP’li belediye o ihaleleri aynı aileden oldukları iddia edilen iki kişiye vermiş

Osmangazi Belediyesi, Ramazan öncesi ‘150 bin Metrekare Cami Halılarının Temizlenmesi’ işi ihalesi açmış, şartnamede yer alan maddeler adrese teslimi işaret etmişti. İhaleyi, daha önce de aynı işi 4 kez üst üste alan İlyas Yılmaz'ın akrabası olduğu iddia edilen Erol Yılmaz'ın 682 bin liraya aldığı ortaya çıktı. Erol Yılmaz, 2019 yılında da aynı ihaleyi 212 bin liraya almış.

Halil ATAŞ

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Osmangazi Belediyesi, Ramazan öncesi ‘150 bin Metrekare Cami Halılarının Temizlenmesi' işi ihalesi açmış, ihale teknik şartnamede yer alan maddeler ise adrese teslim ihale iddialarını gündeme getirmişti.

BİRİNE 4, DİĞERİNE 2 İHALE

Osmangazi Belediyesi’nin açtığı ‘2022 yılı Cami Halılarının Temizlenmesi' ihalesini İlyas Yılmaz’ın 2017’de 157 bin 500 TL, 2018’de 180 bin TL, 2020’de 250 bin TL, 2021 yılında da 375 bin TL’ye aldığı ortaya çıktı. Akrabası olduğu iddia edilen Erol Yılmaz’ın ise 2019’daki aynı ihaleyi 212 bin TL’ye 2022’de yapılan son ihaleyi de 682 bin TL’ye aldığı belirlendi.

ŞARTNAMEDEKİ MADDELERİN TEK BİR ADRESİ İŞARET ETTİĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ

Belediye, teknik şartnamesinde ise şu ifadeler yer almıştı:

“Osmangazi ilçe sınırları içinde bulunan ibadethanelerin mobil araçla yerinde sıcak su ve köpüksüz deterjanlı buharlı sistem ile endüstriyel halı temizlik hizmet alımı işi alınacaktır. Yıkama esnasında kullanılacak sistemin halılarda ıslaklık kalmaması için en az 12 HP, 4.000-8.000 WATT olması gerekmektedir. Sistemin ibadethane halılarına uyguladığı basınç derinlemesine temizliği sağlaması ve aynı zamanda ibadethane halılarında hasara yol açmaması amacıyla endüstriyel halı yıkama makinesinden çıkan suyun basıncı 400-700 psi aralığında olmalıdır.

*Halılara uygulanan sistem suyu temizliğin sağlıklı olmasını sağlamak amacıyla sıcaklığı minimum 70°C, halılara zarar vermemesi için maksimum 90°C aralığında olmalıdır. Besleyici makine ve cihazlar ibadethane dışarısında kalacak olan araç üzerinde bulunmalıdır. İş deneyim belgesinde “Halı temizliği veya yıkaması hizmeti” ifadesi açıkça belirtilmelidir. İş deneyim belgesi oranı teklif edilen tutann en az yüzde 40’ı oranında olmalıdır.”

YÜZDE 40 ORANINDA İŞ DENEYİM BELGESİ İSTENDİ

Şartnamedeki iş deneyim belgesi, yıllardır halı yıkamayla uğraşan firmaları bile şaşkına çevirmiş. Bir firma sahibi, 150 bin metrekare bir halı yıkama ihalesinde teklif edilecek tutarın yüzde 40 oranında iş deneyim belgesi istenmesine tepki gösterdi. Firma sahibi, “Fiyat üzerinden değil metrekare üzerinden bile gidilecek olunursa kamuya bundan önce en az 60 bin metrekare halı yıkamış olma şartı isteniyor. Kamu kurumlarına hangi halı yıkamacı bu kadar iş yapmış? Demek ki birileri yapmış ve bu ihaleyi alabilmeleri için de bu madde, şartname de yer almış. Bu madde ihale şartnamesinde olmasa daha fazla istekli ihaleye girebilecek ve daha düşük fiyatla bu iş yapılabilecek. Böylelikle belediyenin parası da kasasında kalmış olacaktı” ifadelerini kullanmıştı.

500 MİLYON LİRALIK HAKSIZ KAZANÇ

Seçimlerde belediye bütçesinden yaklaşık 2 milyon lira harcadığı ortaya çıkan AKP'li Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, akrabalarına 500 milyon lira haksız kazanç sağlamakla gündemde gelmişti.

İYİ Parti Osmangazi ilçe Başkanı Mehmet Hasanoğlu, Belediye Başkanı AKP'li Mustafa Dündar'ın Yunuseli Havaalanı yakınındaki, Erdönmez ailesine ait alanda yükselen konut projesinde, akraba kayırmacılığının rol oynadığını, en az 500 milyon TL’lik bir haksız kazancın söz konusu olduğunu iddia etmişti.

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