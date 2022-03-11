AKP’li belediyeden kamulaştırma skandalı

Güngören Belediyesi’nin imara açtığı dere yatağındaki 6 dönümlük araziyi, hizmet binası yapmak üzere 5 milyon liraya kamulaştırıldığı ortaya çıktı.

Özlem GÜVEMLİ

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Güngören'de Çinçin Deresi yatağında sel ve heyelan riski barındıran arazide AKP'li ilçe belediyesinin başlattığı, tepkilere neden olan konut inşaatı ile ilgili yeni bir skandal ortaya çıktı. 2 bin 700 metrekarelik özel mülkiyete ait iki ayrı parselin, AKP'li Güngören Belediyesi tarafından 2011 yılında hizmet binası yapmak üzere 5 milyon liraya kamulaştırıldığı öğrenildi. İki parselin mülkiyeti Güngören Belediyesi'ne geçti ancak araziye 10 yıl boyunca belediye binası yapılmadı, boş kaldı. 2020 yılına gelindiğinde büyük kısmını kamulaştırılan iki parselin oluşturduğu toplam 6 bin 600 metrekarelik alan; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından “Rezerv Yapı Alanı” ilan edildi.

İBB İTİRAZ ETTİ

Bu karar doğrultusunda Güngören Belediyesi tarafından ilçedeki eskiyen yapı stokunu yenilemek için kentsel dönüşümde kullanılmak üzere imar planları hazırlandı. Eski belediye hizmet alanı, “ticaret ve konut” alanı ilan edildi. Yükseklik 9 kat olarak belirlendi. Zemin katta işyeri, ofis, çarşı, mağaza, banka, finans kurumları, diğer katlarda konutlar yer alması kararlaştırıldı. İBB, arazide yapılan plan değişikliğine karşı dava açtı. Davalık olan arazi için Güngören Belediyesi 2021 yılının ekim ayında 96 daire ve 9 dükkandan oluşacak “Semt Güngören” projesi için 73 milyon liralık inşaat ihalesi düzenledi. Ve arazide inşaat başladı. 8 Şubat'ta müzayede ile konutlar 1.2 milyon-3.2 milyon TL arasında değişen fiyatlara satıldı.