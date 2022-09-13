AKP’li Trabzon Belediyesi üç yılda suya yüzde 260 zam yaptı

AKP’li Trabzon Büyükşehir Belediyesi üç yılda suya yüzde 260 zam yaptı. 2019 yılında 3 lira 25 kuruş olan suyun metre küp fiyatı 8 lira 25 kuruş oldu.

Elif ÇAVUŞ

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CHP Ortahisar Belediye Meclis üyesi Oktay Söğüt, 1 Haziran tarihinde suya 47 zam yapan AKP'li Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin her ay tüfe kadar suya otomatik zam yaptığını söyledi.

Trabzon'da yaşayan vatandaşların doğalgaz ve elektrik zamlarının ardından su faturalarını her ay zamlı ödediğine dikkat çeken Söğüt, “Haziran ayında suya yapılan yüzde 47 oranında zam sonrasında 5 lira 22 kuruş olan suyun metreküpü 7 lira 67 kuruş oldu. Bu da yetmezmiş gibi Temmuz'da 7 lira 90 kuruş, Ağustos'ta 8 lira 28 kuruş, Eylül'de 8 lira 46 kuruş oldu” dedi.

2019'DAN SONRA YÜZDE 260

2019 yılından itibaren suya yüzde 260 oranında zam yapıldığını ortaya koyan Söğüt, “Önceki Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu döneminde, 2018 yılı için suya yüzde 14 zam yapılmış, suyun metreküpü 3 lira 25 kuruşa çıkmış, 2019 yılı için suya zam yapılmamıştı. Başkan Zorluoğlu döneminin başında 3 lira 25 kuruş olan suyumuz, bugün 8 lira 46 kuruş. Son üç yıldaki yüzde 260'lık bu artış, büyükşehir belediyeleri içerisindeki en yüksek artışlardan birisidir” ifadelerini kullandı.

ZAMLARDAN ERDOĞAN'IN HABERİ VAR MIDIR?

Su fiyatları üzerinden CHP'li büyükşehir belediyelerine yüklenen AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, “Şu anda vatandaş su paraları konusunda ciddi sıkıntı içerisinde mi? İçerisinde… Otobüs ücretlerinde vs. sıkıntı içerisinde mi? İçinde… Bunların sözünü nasıl vermişlerdi seçim meydanlarında? Farklı vermişlerdi. Ama şimdi geldikleri yer neresi, ortada” sözlerini hatırlatan Söğüt, “Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin bu uygulamasından haberi var mıdır?” diye sordu.

FATURALAR ÖDENMEZ HALE GELDİ

Vatandaşı müşteri gören bu uygulamaya acilen son verilmesi gerektiğini savunan Söğüt, “6 bedelli faturalarımıza, katı atık bertaraf bedelli eklendikten ve otomatik zamma bağlandıktan sonra, iyice şişen faturalarımız artık ödenemez hale geldi. Oysaki sosyal devletin, ilgili kamu kuruluşlarının ve belediyelerin en başta gelen görev ve sorumluluklarından birisi, tüketiciye, vatandaşa, yeterli, sağlıklı ve ucuz, hiç geliri olmayanlara ise ücretsiz su sağlamaktır” açıklamalarında bulundu.

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