AKP’li vekilden ilginç açıklama: Dünya’da kriz var, Türkiye’de yok

AKP Afyonkarahisar Milletvekili, Orman ve Su İşleri eski Bakanı Veysel Eroğlu Afyonkarahisar’da yabancı yatırımcılara seslendi. Eroğlu, “Türkiye 2021 yılında G-20 ülkeleri içerisinde büyümeyle lider oldu. Dünyada kriz var ama Türkiye’de kriz yok. Bu açık.” dedi.

Müslüm EVCİ

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AKP Afyonkarahisar Milletvekili, Orman ve Su işleri eski Bakanı Veysel Eroğlu, Gizemli Şehir Afyonkarahisar Yatırım Kongresi'nde konuştu.

“TÜRKİYE YATIRIM İÇİN DÜNYANIN EN CAZİP ÜLKESİ”

Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Eroğlu, Türkiye'nin çok güçlü bir ekonomisi olduğunu söyledi. Türkiye'de uluslararası yatırımcılara özel fırsatlar sunulduğunu ifade eden Eroğlu,

“Türkiye'de çok güçlü bir ekonomi var. Nitelikli ve uygun maliyetli iş gücüne sahip. Uluslararası yatırımcılara özel fırsatlar sunuluyor. Son dönemde yatırım ortamını iyileştirmek için muhteşem çalışmalar yapıldı.

Yani Türkiye yatırım için dünyanın en cazip ülkesi ve dünyanın merkezinde bulunuyor. Dünyada 11'inci ekonomiye sahibiz. Bu gerçekten gururumuz.

Allah nasip ederse Cumhurbaşkanımızın hedefi 2023 yılında Türkiye'nin dünyadaki en büyük 10 ekonomi arasında yer alacak.” dedi.

“DÜNYA'DA KRİZ VAR AMA TÜRKİYE'DE KRİZ YOK”

“Türkiye 2021 yılında G-20 ülkeleri içerisinde büyümeyle lider oldu” diyen Veysel Eroğlu açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“Dünya'da kriz var ama Türkiye'de kriz yok. Bu açık. AK Parti'nin kurulduğu 2002 yılı Türkiye'de bir dönüm noktası. Türkiye pozitif olarak büyümüştür, büyümeye de devam ediyor. Biz bütçe dengesine çok önem veriyoruz.

Özellikle bütçe açığı açısından bütün ülkelere baktığınızda ABD, Birleşik Krallık, Hindistan vs. ülkelere baktığını zaman Türkiye, genel bütçe dengesi olarak gayri safi oranda bütçe açığı en az olan ülke.

Bu da ekonomik açıdan ayağımızın yere sağlam bastığının açık göstergesi. Ayrıca ihracatta rekor kırmaya devam ediyoruz. Şu an 231 milyar dolarlık bir ihracatımız var. 1 milyar doların üzerinde ihracat yaptığımız ülkelerin sayısı ise 48'e yükseldi”

“TÜRKİYE'DE HİÇBİR YATIRIMCININ BİR DOLARI KAYBOLMAMIŞTIR”

Türkiye'de bankacılık sektörünün de sağlam bir yapıya sahip olduğunu kaydeden Eroğlu, şunları söyledi:

“Geçen yıl bazı ülkelerden yatırımcılar gelmişti. Bunlar ‘banka sistemi nasıl?' diye merak ettiler. Türkiye bankacılık sektöründe en sağlam yapıya sahip ülkedir. Sermaye yeterlilik oranı yüzde 18,5'tir.

Dolayısıyla sermayesi yeterli olmayan bankaların önünü açmıyoruz. 2008 krizinde Amerika'da banka battığın da kaç milyar dolar battı? 613 milyar dolar. Çoğu da Orta Doğu'daki petrol zenginlerinin parasıydı.

Ama Türkiye'de hiçbir yatırımcının bir doları kaybolmamıştır, kaybolmayacaktır. Türkiye Cumhuriyeti bunun garantisini veriyor. Bankacılık sektöründe en iyi ortam Türkiye'dir.”

“TÜRKİYE YATIRIMDA AVRUPA'NIN EN POPÜLER ÜLKESİ”

Lojistik konusuna da çok önem verdiklerini belirten AKP'li Eroğlu, “Türkiye'nin artık üretim ve ihracat üssüdür. Dünyanın merkezi neresi? Türkiye'dir. İnanmayan varsa gelsin ölçsün. Biz lojistik firmalarına çok destek veriyoruz.

Dolayısıyla üretilen malların aktarılması önemli. Bu konuda hükümetimiz her türlü desteği veriyor. Şu an da dünyada bir kriz var, Türkiye'de istikrar var. Bu yüzden yabancı ülkelerdeki yabancı yatırımlar artık yatırımlarını ve fabrika tesislerini kaydırmaya başladı.

Türkiye yatırımda Avrupa'nın en popüler ülkesi. Biz de ayrıca nitelikli iş gücü var. Mühendisi, ara elemanı… Ara eleman ihtiyacı da artık yok”

“HAVACILIK SEKTÖRÜNDE BİZ DE VARIZ”

Önümüzdeki yıl Türkiye'nin uzaya insan yollayacağını kaydeden Veysel Eroğlu, “Havacılık sektöründe biz de varız. İnşallah önümüzdeki yıl aya insan göndereceğiz. İçiniz de talebi olan varsa onları da sıraya yazabiliriz” ifadelerini kullandı.

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