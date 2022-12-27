AKP’li vekile göre vatandaş asgari ücretten mutluymuş

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 2023’te asgari ücretin 8 bin 500 lira olduğunu açıklaması sonrasında, sendikalar yapılan zammın açlık sınırının altında olduğuna dikkat çekmişti. AKP'li Metin Bulut, asgari ücrete yapılan zamma ilişkin, “Vatandaşımızın mutlu olduğunu gördük” dedi.

Evren DEMİRDAŞ

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AKP MKYK üyesi ve Elazığ Milletvekili Metin Bulut, yeni asgari ücrete ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bulut, yeni asgari ücretin vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşıladığını ileri sürdü.

“VATANDAŞIMIZIN MUTLU OLDUĞUNU GÖRDÜK”

Kanal23'e yapmış olduğu ziyarette konuşan AKP'li vekil Metin Bulut, 2023 yılında geçerli olacak asgari ücretin vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandığını belirterek, şöyle konuştu:

*Başından beri Cumhurbaşkanımız ifade ediyor, biz çalışanımızı ekonomik krize ezdirmeyeceğiz.

*Bunun bize maliyeti ne olursa olsun biz bunu sağlayacağız. Asgari ücretin artması sadece asgari ücretliyi ilgilendiren bir şey değil, maaşı asgari ücrete endeksli olan ve genel çalışanlarında maaşına etkisi olduğu için bir kelebek etkisi yaratıyor.

*Vatandaşımızın mutlu olduğunu gördük. Bakanlık son çalışmalarını yaptı, meclis açılır açılmaz gelecek gündemlerden bir tanesi, şöyle biraz içeriğini biliyorum bu EYT modeline emeklilikle yaşa takılan insanlar itiraz etmeyecek diye düşünüyorum.

“YENİ ASGARİ ÜCRET AÇLIK SINIRININ ALTINDA KALDI”

Birleşik Kamu-İş, dört kişilik bir ailenin aylık gıda harcamasını kapsayan açlık sınırının kasımda 8 bin 657 TL iken aralıkta 9 bin 59 TL’ye çıktığına dikkat çekti.

Yapılan açıklamada, “Açlık sınırı aralıkta bir önceki aya göre 402 lira artarken, gıda dışındaki ihtiyaçlar için yapılması gereken harcama 300 lira artarak 17 bin 65 liraya yükselmiş oldu. Aralıkta yoksulluk sınırı önceki aya göre de 702 lira arttı. 2022'de açlık sınırı toplam 4 bin 493 lira, gıda dışındaki ihtiyaçlar için yapılması gereken harcama ise 8 bin 1192 lira yükseldi. Ailelerin gıda ve gıda dışı ihtiyaçlarını insan onuruna yaraşır bir şekilde yoksunluk hissi çekmeden karşılayabilmesi için yapması gereken toplam harcama tutarını gösteren yoksulluk sınırı son bir yılda toplam 12 bin 612 liralık artış gösterdi” denildi.