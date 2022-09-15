Akşener: Her şeyi bilmiyorum, her şeyi bilenden de yoruldum

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Bolu'da Kanaat Önderleri ve İş İnsanları Buluşması'na katıldı. Akşener, “Her şeyi bilmiyorum. Her şeyi bilenden de yoruldum. Dolayısıyla benim en iyi bildiğim konu siyaset. 27 senedir bu ülkede bir kadın olarak sağ kalmışım siyasi olarak. Demek ki iyi bildiğim bir alan orası benim” dedi.

İsmail AKDUMAN

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Bolu Belediyesi yeni itfaiye binası açılış töreninin ardından bir otelde düzenlenen Kanaat Önderleri ve İş İnsanları Buluşması’na katıldı.

“HER ŞEYİ BİLMİYORUM, HER ŞEYİ BİLENDEN DE YORULDUM”

Gerçekleştirdikleri toplantının formatı hakkında bilgi veren Akşener şu ifadeleri kullandı:

* “Burada olmak gerçekten heyecan verici bir durum. Bizim formatımız şu; öncelikle kısa bir konuşma yapıyorum, sonra bizim ekonomi kurmaylarımız buraya diziliyoruz, siz konuşmaya başlıyorsunuz.

* Eleştirileriniz, tavsiyeleriniz ve durum tespitleriniz, sizin bulunduğunuz alanlara yönelik gördüklerinize gelmek istediklerinizi söylüyorsunuz.

* Sorularınız varsa biz cevaplandırıyoruz. Soruların siyasi tarafına ben cevap veriyorum, ekonomiye dair her sorunuza arkadaşlarımız cevap veriyor.

* Bunu niye böyle yapıyoruz? Çünkü ben her şeyi bilmiyorum. Her şeyi bilenden de yoruldum. Dolayısıyla benim en iyi bildiğim konu siyaset. 27 senedir bu ülkede bir kadın olarak sağ kalmışım siyasi olarak.

* Demek ki iyi bildiğim bir alan orası benim. Benden daha iyi bilen elbette vardır ama her bir konuda fikri olur insanların ama bilgi başka bir şeydir.”

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