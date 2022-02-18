Akşener’den ‘Geççek’ paylaşımı: Çoğu gitti az kaldı

İYİ Parti Lideri Meral Akşener, sosyal medya hesabından Tarkan'ın Geççek şarkısını paylaştı, "Çoğu gitti, az kaldı" mesajı verdi.

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Tarkan’ın yeni şarkısı yayınlandığı dakikadan itibaren yoğun ilgi gördü. Tarkan bir taraftan yoğun destek, diğer tarafta ağır eleştiriler aldı.

Muhalefet liderlerinden ilk tepki İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’den geldi. Akşener, şarkıyı Twitter hesabından paylaştı ve şu notu düştü: “Çoğu gitti, az kaldı”

Siyaset dünyasından gelen ilk tepkiler şöyle:

Cemal Enginyurt:

Güzel bir şarkı. Siz bundan ne anlam çıkarttınız da, saldırıya geçtiniz? Bence boşuna çırpınmayın, GEÇÇEK GEÇÇEK, VALLAHİ de GEÇÇEK, BİLLAHİ de GEÇÇEK. Size demiyor, üstünüze alınmayın. Soyguncu, talancı, yalancıya diyor. AÇLIK DÜZENİNE DİYOR.

Fikri Sağlar:

“Düş yakamızzzdan, Geççek elbet. Sen çok yaşa Tarkan”

Faik Öztrak:

Gitçek gitçek geldiği gibi gitçek. Her şeyin sonu var, bu çile de bitçek…”



Tunç Soyer:

Sevgili Tarkan’ın söylediği gibi, ‘O çiçekten günler çok yakında… Geççek geççek”

Özlem Çerçioğlu:

“Umut dolu bir şarkı.. ”



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