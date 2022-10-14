Bartın’da maden ocağında patlama: Mahsur kalan işçiler var

Bartın'ın Amasra ilçesinde, Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü'nde, yer altında patlama meydana geldi. Patlama sonrası yer altında mahsur kalan işçiler olduğu öğrenildi. Öte yandan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da olay yerine gidiyor.

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Amasra ilçesinde, Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğünde saat 18.15 sıralarında yer altında patlama meydana geldi. Patlama sonrası yer altında mahsur kalan işçiler olduğu öğrenildi.

İKİ BAKAN OLAY YERİNE GİDİYOR

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, patlamanın meydana geldiği olay yerine gidiyor.

BELEDİYE BAŞKANI: 14 İŞÇİ MADENDEN ÇIKARILDI

Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, katıldığı canlı yayında “87 işçi yer altındaydı. 14 işçi madenden çıkarıldı” dedi.

AFAD SAKARYA ARAMA KURTARMA BİRLİK MÜDÜRLÜĞÜ YÖNLENDİRİLDİ

AFAD, il müdürleri ile AFAD Sakarya Arama Kurtarma Birlik Müdürlüğü’nün bölgeye yönlendirildiğini duyurdu. AFAD’dan yapılan açıklamada “Geçmiş olsun Amasra! Amasra Taşkömürü İşletmesinde henüz belli olmayan bir nedenle patlama meydana gelmiştir. Kütahya, Eskişehir, Zonguldak ve Karabük İl AFAD Müdürleri ile AFAD Sakarya Arama Kurtarma Birlik Müdürlüğü bölgeye yönlendirilmiştir” denildi.

OCAKTAN ÇIKAN İŞÇİ: GÖZ GÖZÜ GÖRMEDİ

Bartın Valisi Nurtaç Arslan, patlamanın meydana geldiği TTK Amasra Müessese Müdürlüğü’nde “Kim çıktı aşağıdan? Durum nedir?” diyerek maden ocağından çıkan işçi ile konuştu. Maden ocağından çıkan işçi, “Hiçbir şey bilmiyoruz. Toz-duman oldu, ne olduğunu bilmiyoruz, gözükmedi. Kendi imkanlarımla çıktım. Patlama büyük ihtimalle de tam olarak, yani biz biraz geride olduğumuzdan dolayı sadece basınç oldu. Basınçtan dolayı toz kütlesi oldu, göz gözü görmedi” dedi.

Patlamayı haber alan çalışanların yakınları maden ocağına geldi. Çalışmalar sırasında bazı işçiler ocaktan çıkarıldı. Bir işçi arkadaşlarından destek alarak yürürken, durumunun iyi olduğunu söyledi. Mahsur kalan işçilerin kurtarılması için çalışmalar sürdürülüyor.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Olay yerine AFAD, itfaiye ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Bartın Valisi Nurtaç Arslan bir patlama olduğunu, patlamanın neden kaynaklı olduğunun henüz net olmadığını söyledi.

Bartın Valiliği’nden yapılan açıklamada ise “Amasra Taşkömürü İşletme Müessesinde saat 18.15 sularında -300 kotunda henüz nedeni belli olmayan kısmi bir patlama meydana gelmiştir. Olay yerine tüm ekiplerimiz seferber edilerek gerekli çalışmalara başlanmıştır” denildi.

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