Asgari ücrete ikinci zam gelecek mi? Erdoğan açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücrete ikinci zam açıklaması... Erdoğan, "Yapılacak görüşmeler neticesinde de yıl ortasında böyle bir değerlendirme gerektiğinde biz kesinlikle vatandaşımızdan, hele hele işçimizden böyle bir şeyi esirgemeyiz" dedi.

Sozcu.com.tr

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Belçika’nın başkenti Brüksel’de NATO Olağanüstü Liderler Zirvesi’ne katılan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları şöyle:

(Bazı gıda ürünlerinde tedarik sıkıntısı)

– Bugün dünyada gıda güvenliği noktasında sıkıntının yaşanmadığı bir ülke var mı? Her ülkede az veya çok bir sıkıntı var. Biz de bu noktada kısmen bu tür sıkıntıları yaşıyoruz ama bütün tedbirlerimizi alıyoruz. Kırmızı ette mi sıkıntı var, ona göre adımlarımızı atıyoruz ve hemen süratle mekanizmalarımızı çalıştırıyoruz.

ALLAH’IN İZNİYLE SIKINTI YAŞAMAYACAĞIZ

– Öbür tarafta diyelim ki şeker yok dediler. Bir de baktık ki birçok yerde stoklar, depolar dolu. Denetimlerle tepelerine binince hemen şekerler ortaya çıktı. Ayçiçek yağı dediler. Onda da yine Azak Denizi'ndeki 5 tane gemimiz geldi, böylece bir anda o iş çözülmüş oldu. Rusya ve Ukrayna'daki ciddi miktarda hububat, bakliyat yüklü gemilerimiz geldiler, geliyorlar. Türkiye, bu sektörlerde Allah'ın izniyle sıkıntı yaşamaz. Türkiye bunları aşmaya muktedir, güçlü bir ülke.

TURİZMDE ÖNÜMÜZÜ KESMEYECEKLER

(Rusya-Ukrayna savaşının Türk turizmine etkisi)

– Böyle bir dönemde turizmde bir patlama veya ciddi bir yükseliş çok iddialı bir ifade olur. Ama Turizm Bakanım bu konuda çok çok gayretle ülkelerle görüşmeleri sürdürüyor. Aynı şekilde biz de gerek Rusya gerek Ukrayna gerek Polonya, bütün bölgelerle yine görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Başta Putin olmak üzere onlar da turizmde biz özellikle önünü kesmeyeceğiz, teşvik edeceğiz ve Türkiye'ye vatandaşlarımızın gidişi noktasında herhangi bir engel koymayacağız dediler.

RUBLE-TL STRATEJİSİ

– Belki para konusunda Ruble, yani kendi milli paralarımızla bu işi yapalım diye bir çıkış söz konusu olabilir. Bunu zaten biz normal zamanda Rusya'ya teklif etmiştik. Milli paramızla, yerli paramızla bunları yapalım ve Ruble ile Türk Lirası olarak bunu çalıştıralım demiştik. Şimdi de haklılığımız tam ortaya çıkıyor ve Ruble-TL ve farklı ülkelerle de bunu o ülkelerin paralarıyla yapabileceklerini söylüyorlar. Bu adımı bu şekilde atacağız.

– Bize Ukrayna'dan 2 milyonun üzerinde, Rusya'dan 5 milyonun üzerinde turist geliyor. Biz Türkiye olarak güvenilir bir ülke olmamız hasebiyle turist çekme noktasında inanıyorum ki çok ciddi sıkıntılar yaşamayacağız ve İngiltere'den de biz bundan sonraki süreçte daha fazla turist alma imkanını da yakalayacağız.

YENİ YASAYI ÇIKARACAĞIZ

(Seçim Kanunu'ndaki değişiklik)

– Barajı belirledik ve bu konuda MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli en ufak bir tereddüt göstermedi. Yüzde 7 baraj teklifimizi o zaman Devlet Bey de aynen kabul edip gerekli ekibine talimat vermişti. Şu anda Anayasa Komisyonu'nda kabul edildi. Fazla zaman harcamadan süratle inşallah bu yeni yasayı çıkaracağız.

VEREN EL ALAN ELDEN HAYIRLIDIR

(Asgari ücrete ikinci zam)

Şu anda daha üçüncü aydayız. Yıl ortasına geldiğimiz zaman zaten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanım da önüme mevcut durumu getirir. Zaten Vedat Bey sendikalarla bugüne kadar samimi görüş alışverişinde bulunmuştur. Yapılacak görüşmeler neticesinde de yıl ortasında böyle bir değerlendirme gerektiğinde biz kesinlikle vatandaşımızdan, hele hele işçimizden böyle bir şeyi esirgemeyiz. Veren el alan elden hayırlıdır.

“BU DA NEREDEN ÇIKTI?” DİYECEKSİNİZ

(Dünyada yaşanan enerji krizi)

– İnşallah bu önümüze yeni kapılar açacak. Şu anda açıklamayacağım. İnşallah bu yaptığımız görüşmelerle birlikte önümüze enerjide çok daha farklı alanlar açılacak ve bunu duyduğunuzda “Bu da nereden çıktı” diyeceksiniz. Bu görüşmelerden inşallah şöyle dört dörtlük bir sonuç çıkacak. İlk görüşmeleri yaptık, inşallah arkadaşlarımız da görüşmeleri devam ettirecekler, bu görüşmelerin devamında da biz bunun açıklamasını yapacağız.

BUNLARIN BÜTÜN İŞİ ORTALIĞI KARIŞTIRMAK

(ABD’nin “Türkiye S-400’leri Ukrayna’ya versin” talebi iddiası)

– Her şeyden önce S400 konusunda nasıl en başta bizim için bu iş kapanmıştır dediysek, bugün de biz aynı noktadayız. Bu konu bizim için kapanmıştır. Bunlar savunma noktasında bizim kendi malımızdır, bu bitmiştir. Bir diğer konu Wall Street Journal'ın yazdığına karşı İletişim Başkanımız gerekli cevabı bütün hassasiyetiyle zaten vermiştir. O cevap onlara yeter de artar bile. Daha fazlasına da bu konuda gerek yok. Çünkü bunların bütün işi ortalığı karıştırmak.

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