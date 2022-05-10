‘Atatürk Havalimanı’nı yıkmak Türkiye’ye ihanet’

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, “Atatürk Havalimanı’nı seçime bu kadar kısa bir süre kala yıkmaya hazırlanan AK Parti, olası bir iktidar değişikliğinde kendi yandaş şirketleri tarafından işletilen İstanbul Havalimanı’nın etkilenmemesini amaçlıyor. İşler durumda olan ve çalışan bir havalimanını tamamen siyasi bir tercihle yıkmak kamuya büyük bir zarar oluşturacak” dedi.

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, işler durumda olan ancak İstanbul Havalimanı'nın çalışması için 3 yıldır tarifeli seferlerin durdurulduğu Atatürk Havalimanı'nın yıkılması için pazarlık usulüyle yapılan ihaleye tepki gösterdi. Akın, konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

“ATATÜRK HAVALİMANI’NIN YIKILMASI TÜRKİYE’YE İHANET”

İstanbul Havalimanı'nın etkilenmemesi amacıyla işler durumdaki Atatürk Havalimanı'ndaki tarifeli seferlerin 3 yıl önce durdurulduğunu hatırlatan Akın,

“AK Parti iktidarının pandemiyi bahane ederek alternatif pek çok yer bulunmasına karşın Atatürk Havalimanı'ndaki pistin üzerine hastane yapması büyük bir zarara neden olurken, kamuoyuna yansıyan haberlere göre havalimanının tamamen yıkılması için ihale yapıldığı ortaya çıktı.

İşler durumda olan ve izin verilmesi durumunda tarifeli uçuşların da başlayabileceği Atatürk Havalimanı'nın sebepsiz yere yıkılması Türkiye'ye ihanet anlamına gelecektir.” dedi.

“SEÇİM ÖNCESİ YIKIM İÇİN ACELE EDİLMESİ MANİDAR”

Türkiye'de mevcut ekonomik ve siyasi konjonktür dikkate alındığında, olası bir erken seçim ihtimalinin pek çok kesim tarafından dile getirildiğini söyleyen Akın,

“Seçimlerin zamanında yapılması durumunda da yaklaşık bir yıl gibi kısa bir süre içerisinde Haziran 2023'te ülkemizde Cumhurbaşkanlığı ve Genel Seçimler gerçekleştirilecektir. Seçimlere bu kadar kısa bir süre kala; Atatürk Havalimanı'nın tamamen yıkılması için acele edilmesi manidardır.

AK Parti kendi yandaş şirketleri tarafından işletilen yeni havalimanının etkilenmemesi için olası bir iktidar değişikliğinde işler durumdaki Atatürk Havalimanı'nı yıkarak tekrar açılmamasını amaçlamaktadır.” ifadelerini kullandı.

“KAMU VİCDANINDA HESAP VERECEKLER”

“İşler durumda olan Atatürk Havalimanı'nın yıkılması ülkemizdeki en önemli ulaşım tesislerinden birinin tamamen yok olması anlamına gelecektir. ” diyen Akın sözlerini şöyle tamamladı:

“Atatürk Havalimanı'nın hiçbir sebep yokken tamamen siyasi bir tercihle yıkılması kamuya büyük bir zarar oluşturacaktır. Henüz yılbaşında yaşanan kar yağışı nedeniyle İstanbul Havalimanı yerine Atatürk Havalimanı'na inmek zorunda kalan iktidar temsilcileri aldıkları bu karar nedeniyle kamu vicdanında hesap vereceklerdir.”

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