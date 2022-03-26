Avukatlardan ‘çanta’ protestosu

Kocaeli Barosu, Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı'nın adliye girişinde avukatların çantalarının aranması kararını Gebze Adliyesi'nde protesto etti. Adliye koridorunda açıklama yapan Baro Başkanı Bahar Gültekin Candemir, "Hukuk devletinin teminatı avukatları, olağan şüpheli olarak kabul eden bu uygulamayı kabul etmiyoruz" dedi.

Halil ATAŞ

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Kocaeli’nde Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafın avukatların Gebze Adliyesi girişinde çantalarının aranması kararı verildi. Uygulama, avukatlar tarafından protesto edildi.

“BİZİ OLAĞAN ŞÜPHELİ KABUL EDEN BU UYGULAMAYI KABUL ETMİYORUZ”

Kararı kabul etmediklerini belirten Kocaeli Barosu Başkanı Bahar Gültekin Candemir, “Hukuk devletinin teminatı avukatları, olağan şüpheli olarak kabul eden bu uygulamayı kabul etmiyoruz. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından alınan hukuka aykırı karara itiraz ediyoruz” dedi.

“SAVUNMA HAKKI, VATANDAŞIN TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜĞÜNÜN TEMİNATIDIR”

Kanuna aykırı olan karara uymayacaklarını ifade eden Candemir, “Savunma hakkı vatandaşın en temel hak ve özgürlüklerinin teminatıdır. Savunma hakkının olağan şüpheli olarak kabulü, hukuk devletinin yok sayılmasıdır. Biz bu kararı kabul etmiyor, bundan sonra da mesleğin onuruna ve itibarına sahip çıkarak, meslektaşımız olan hakim ve savcılar nasıl buraya giriyorsa öyle girmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

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