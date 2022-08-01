Aydın’da Taliban bayraklı tarikat düğünü

Aydın’da Taliban bayraklarıyla düzenlenen düğün konvoyu tepkilere neden oldu. Görüntülerin sosyal medyada yayımlanmasından sonra Aydın Emniyet Müdürlüğü soruşturma başlatıldığını açıkladı. Konvoydakilerin bir bölümünün şehir dışından Efeler’deki bir tarikat üyesinin düğünü için şehir dışından geldiği, şehirdeki tarikat üyeleriyle buluşup konvoy yaptığı öğrenildi.

Latif SANSÜR

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Aydın’ın Merkez İlçesi Efeler'in Osman Yozgatlı Mahallesi'nde ellerinde üzerinde Arapça yazılar bulunan bayraklarla düğün konvoyu yapan tarikatçılar tepkiye neden oldu.

Tellidede mevkiinde çekildiği öğrenilen görüntülerde konvoyu oluşturan onlarca araçta Taliban'ın kullandığı Tevhid bayrakları sallandı. Konvoyun geçtiği güzergahta vatandaşların kaydettiği görüntüler sosyal medyada yayınlanmasının ardından büyük tepki çekti.

Edinilen bilgiye göre konvoydakilerin bir bölümü Efeler'deki bir tarikat üyesinin düğünü için şehir dışından geldi. Aydın'daki tarikat üyeleriyle buluşup konvoy yaptı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Görüntülerin büyük tepki görmesi üzerine Aydın Emniyet Müdürlüğü sosyal medya üzerinden konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

Açıklamada, “31 Temmuz 2022 günü saat 12.30 sıralarında sosyal medya üzerinden paylaşımı yapılan ilimiz sınırları içerisindeki bir düğün konvoyuna ait görüntüler ile alakalı gerekli araştırma ve inceleme çalışmaları başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadesi kullanıldı.