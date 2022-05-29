Bahçeli: Atatürk Havalimanı’nda israf yoktur

Millet bahçesine dönüştürülecek olan Atatürk Havalimanı'ndaki fidan dikim töreninde konuşan MHP lideri Devlet Bahçeli, "Atatürk Havalimanı’nda israf yoktur" dedi.

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Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstanbul'un Fethinin 569. Yılı Kutlamaları ve Millet bahçesine dönüştürülecek olan Atatürk Havalimanı’ndaki fidan dikim töreninde konuştu. Toplanan kalabalıktan gurur duyduğunu ifade eden Bahçeli şu ifadeleri kullandı;

*İstanbul ihmal değil imar edildiğinin en açık kanıtı açılışı yapmak üzere toplandığımız Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’dir.

*Uzun yıllar hasretin ve vuslatın buluşma noktası olan Atatürk Havalimanı, 5 milyon 61 bin kilometrekarelik yeşil bir örtüyle bürünecektir. Milletimizin hayat standardı ve yaşam alanı genişleyecektir.

“YEŞİLE HÜRMETİN SONUCUDUR”

*Bu kapsamda gölgesinde huzurla oturacağımız 145 bin 300 ağacın dikilme hedefi insana ve yeşile hürmetin sonucudur.

*Dikilen fidanlar fethin ruhuyla büyüyecektir. Millet bahçesi gönülleri, umutları, gelecek hayallerini buluşturacaktır.

“YIKIM, İSRAF YOKTUR”

*Kurulu bulunan bina ve peronların bilim sanat müze ve fuar merkezi olarak kullanıma sokulması İstanbul’un çehresini değiştirmekle kalmayacak tarihin çağrısına kulak vermek, çağın akışına riayet anlamına gelecektir.

*Bize göre millet bahçesi kucaklaşmanın adresi, kaynaşmanın adasıdır. Müflis ve ikiyüzlü siyasetçilerin estirdiği yalan rüzgarının tam tersine Atatürk Havalimanında yıkım, israf, heba edilmiş miras yoktur. Bilakis İstanbullu kardeşlerimi feraha kavuşturacak ihya ve inşa faaliyeti vardır.

“ATATÜRK ADININ SİLİNMESİ HİÇ KİMSENİN HATIRINA GELMEMİŞTİR”

*Atatürk adının silinmesi hiç kimsenin hatırına ve gündemine gelmemiştir. Aklını kiraya verenler, siyasetini rehin bırakanlar, vicdanını esir düşürenler akletmek şöyle dursun ne ahde vefayı bilirler ne ahlâkı tanırlar ne de vatan ve millet sevgisine bağlı kalırlar. Bunların işi gücü fitne fesattır. Geçim kapıları gıybet ve tezvirattır.

*Gece parkta ağaçların söküldüğünü iddia eden müfteriler şimdi onbinlerce ağacın dikilecek olmasından, çevreyi güzelleştirme gayretlerinden rahatsızdırlar. 4 ağaç değil kriz çıkarma hevesi, Türkiye’yi yönetilemez hale getirme arayışıdır.

*Gezi’de cevabını milletten aldılar, 6-8 Ekim’de ihanetlerinin bedelini ağır şekilde ödediler, Doğu ve Güneydoğu’da isyana kalkıştılar, çok şükür açtıkları çukura gömüldüler.

“ÜLKEMİZ SÜPER GÜÇ”

*15 Temmuz’da dış bağlantılı FETÖ’cü hainlerle üzerimize geldiler, Türk milletinin haşmet ve asaletiyle ezildiler ve yenildiler.

*Hangi tuzağı kurarlarsa kursunlar Türkiye’yi geçemezler, İstanbul’u teslim alamazlar, iman setini aşamazlar. Yolumuz Kızılelma’dır, ülkemiz süper güç, Türkiye’ye ulaşmak yakın hedefimiz Cumhuriyetin 100. yıldönümünde yeni bir demokrasi zaferiyle tarihi yürüyüşümüze devam etmektir.

“TÜRKİYE’NİİN GELECEĞİNİ CUMHUR TAYİN EDECEKTİR”

*Kökleri yabancı başkentlerde gövdeleri siyasette bulunan devşirmeler, milletimizin hissiyat ve özlemlerine ket vuramayacaktır.

*Buna en başta sizler izin ve icazet vermeyeceksiniz. Türkiye’nin geleceğini zillet değil cumhur tayin edecektir.

*Müfsitler, yerli müstemlekeciler ne istikbalimize ne de istikbal haklarımıza ambargo koyamayacaktır. Bunların amacı destek değil köstek, millet değil zillettir.

*Amaçları hizmet değil hezimete davetiye çıkarmaktır. Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nin İstanbul’a nefes verecek olmasından uykuları kaçanlar şaşkındır.

*Helalleşmekten bahsedip kavga moduna dümen kıranlar, kifayetsiz muhterisler varsın huzursuz olsun. Çok şükür onların huzursuzluğu ve mutsuzluğu Türkiye’nin hayrına ve aydınlık yarınlarıdır.

“KADERİN ÜSTÜNDE KADER BİR KEZ TECELLİ EDECEK”

*Bakanlığın kapılarını zorladılar, utanmadan sıkılmadan bürokrasiyi tehdit ettiler tutmadı. Kaderin üstünde kader bir kez tecelli edecek nitekim iftira siyaseti kaybetmeye her zaman olduğu gibi yine mahkum hale düşecektir.

*Hakikatin sesini bastıramazlar, halkın iradesini batıramazlar. Hiçbir vatandaşın İstanbul’un bugünkü dramı, ıstırabı, yürek sızısına bakarak ecdat yadigarı bu kutlu şehrimizin sahipsiz ve çaresiz olduğunu zannetmesin.

*Sel olunca denize, deprem olunca kayağa, kar yağınca balığa gidenler, demokratik hesap vakti geldiğinde İstanbullu kardeşlerimin tokadını arkasına yiyecekler, elbette geldikleri gibi gidecekler.

*Haksızlık karşısında susmayacağız. İstanbul’un yıllarını gasp edenlere sessiz kalmayacağız. Onların oyunlarını hep beraber bozacağız. Bu cesaret bizde var. Bu irade bizde var. Bu kararlılık bizde var. Bu adanmışlık bizde var; çünkü arkamızda cumhur var, millet var, tarih var, fethimizin kutlu mirası var.

*Adalet mülkün temelidir muhakkak suretle yerini bulacaktır. Türkiye’nin büyüme, yükselme, yük ve kudret kazanma hedefinin önüne hiç kimse geçemeyecektir. Sadağından çıkan ok Allah izni milletin takdiriyle hedefine varacaktır. Atatürk Havalimanı’nın çevresinde eylem yapanlar, ellerine tutulmuş kaos senaryolarını tedavüle sokmak için fırsat kollayanlar, mağlup ve mahcup olmaktan kaçamayacaklardır. Sayın Cumhurbaşkanım Allah imhal eder ancak ihmal etmez. İnancımız, gücümüz ve güvencemiz budur.

*Ne mutlu ki efendimizin övgüsüne mazhar olmuş kutlu ecdadımız vardır. Ne mutlu gibi dünyanın pırlantası İstanbul’u fetheden neferler, manevi önderler, Fatihimizin asırlar geçse de namı yürümektedir.

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