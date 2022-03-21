Bakan Soylu’dan yakalanan bomba yüklü araçla ilgili açıklama: Hedef İstanbul’du

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde, sürücülüğünü İstanbul’da aktif olarak görev yapmakta olan bir polis memurunun yaptığı araçta 52 kilo 500 gram patlayıcı çıkmıştı. Olayla ilgili konuşan İçişleri Bakanı Soylu, "Bu polisi biz 2019'da adli suçtan ihraç etmişiz. Sonra mahkeme kararıyla dönmüş. Hedef İstanbul'du" dedi.

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Hakkâri İl Emniyet Müdürlüğünce Asena analiz programı üzerinden yapılan çalışmalar neticesinde, sürücülüğünü İstanbul’da aktif olarak görev yapmakta olan polis memurunun yaptığı araç, Yüksekova çıkışında durduruldu.

Araçta yapılan aramalarda, stepne havuzunun alt kısmına yapılmış zula içerisine gizlenmiş vaziyette 133 parça halinde 52 kilo 500 gram patlayıcı madde ele geçirildi.

Konu ile ilgili gözaltına alınan şüpheli ve suç unsurları, gerekli tahkikat yapılmak üzere Yüksekova TEM Büro Amirliği görevlilerine teslim edildi.

BAKAN SOYLU: HEDEF İSTANBUL’DU

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya katıldığı canlı yayında yakalanan patlayıcı yüklü araç soruldu. Bakan Soylu, şu yanıtı verdi:

* Bu polis memurunu 2019 yılının başında adli suçtan ihraç etmişiz. Bir kablo hırsızlığı sebebiyle arkadaşlar yakalıyorlar ve ihraç ediyorlar. Sonra mahkeme kararıyla dönmüş.

* Hedef İstanbul’du. Bu yıl, yılbaşından itibaren 15 bombalı eylem engellendi.

“PYD’Lİ KOMUTAN, DEAŞ’LI 2 KADINA SÖYLÜYOR”

* Yeni yeni yöntemler görüyoruz. Bu da yeni. Neresi olduğunu sormayın. PYD’nin bir karargahı. Görüntüler bizde. İki DEAŞ’lı kadına, PYD’li komutan ‘eğer şu patlayıcıları Türkiye’ye getirirseniz, elimizde tuttuğumuz kocanızı, çocuğunuzu serbest bırakırız’ diyor.

* Türkiye’ye patlayıcı aktarımı yapmak ve bu konularda özellikle Türkiye’nin iç huzurunu sendeletmek için karşı karşıya kaldığımız birçok saldırı biçimi var. İçeriye hem eleman, hem mühimmat aktarımı şeklinde birçok problemle karşı karşıyayız.

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