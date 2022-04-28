Barajlarda korkutan tablo

Manisa’da geçen yıl barajlardaki ortalama doluluk oranı yüzde 26 iken bu yıl yüzde 10’a düştü. Özellikle tarımsal sulamada kullanılan Demirköprü Barajı’ndaki su seviyesinin yüzde 5’lere kadar düşmesi bu yıl ki sulama sezonu için endişe yarattı.

İlker KILIÇASLAN

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Son yıllarda yaşanan kuraklık her geçen gün etkisini artırarak devam ediyor.

Manisa'nın barajlarındaki durum da hem çiftçileri hem kentte yaşayan vatandaşları endişelendiriyor.

DEMİRKÖPRÜ BARAJI SOS VERİYOR

Manisa İl Koordinasyon Kurulu toplantısında Devlet Su İşleri 2. Bölge Müdürlüğü’nün yatırımları anlatıldı ve kentteki barajların durumu hakkında bilgi verildi.

Manisa'da geçen yıl bu zamanlardan kentteki barajlardaki ortalama doluluk oranı yüzde 26 iken bu yıl bu oran yüzde 10'a düştü. Marmara gölünde geçen yıl yüzde 1 olan doluluk oranı 2022'de sıfıra altına indi.

Afşar Barajında ise 2021 doluluk oranı yüzde 27'den yüzde 37'ye yükseldi. Sarıgöl ilçesindeki Buldan Barajında 2021 yılında yüzde 2 olan oran bu yıl yüzde 6'ya çıktı. Soma Sevişler Barajında ise doluluk oranı yüzde 65'ten yüzde 52'ye düştü.

Gediz ovasını sulayan Demirköprü Barajı'ndaki doluluk oranı ise çiftçileri üzdü. 2021'de yüzde 12 olan doluluk oranı bu yıl yüzde 5 olarak ölçüldü.

Gördes Barajında da doluluk oranı geçen yıl yüzde 9 iken bu yıl yüzde 5 oldu. Güneşli Barajındaki doluluk oranı yüzleri güldürdü. Güneşli Barajı’ndaki oran yüzde 100 olarak ölçüldü.

Bölge Müdürü Birol Çınar toplantıda yaptığı açıklamada, “Bu yıl geçen seneye göre barajlardaki doluluk oranımız daha kötü. Ama sulamada en az geçen seneki kadar su vererek herhangi bir problem inşallah yaşamayacağız” diye konuştu.

2035 YILINA KADAR İÇME SUYU PROBLEMİ OLMAYACAK

Devlet Su İşleri 2. Bölge Müdürü Birol Çınar, Manisa'nın yıllık yağış ortalamasının 744 milimetre olarak ölçüldüğünü açıkladı.

Manisa'nın ortalama yağış potansiyelinin Türkiye ortalaması olan 574 milimetrenin oldukça üstünde olduğunu dile getiren Birol Çınar şu ifadelere yer verdi:

*Su kaynakları olarak ortalama 2 milyar 120 milyon metreküplük bir su kaynağı potansiyeli var. Toplamda Manisa sınırlarında 200 bin hektar sulanabilecek alan var.

*Bunun yüzde 79'u işletmeye açılmış sahalar, yüzde 9'unda inşaat çalışmaları devam ediyor. Manisa'nın 2035 yılına kadar herhangi bir içme suyu sıkıntısı olmayacak.

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