Başkanlık villaları İstanbul’un hizmetinde

Florya’da eski İBB başkanları ve 12 AKP’li belediye başkanının yaşadığı “villa tipi lojmanlar” kamuya kazandırıldı. Alandaki en büyük villayı kullanan Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu’nun yaşadığı konut, danışman ofislerine dönüştürüldü...

Özlem GÜVEMLİ

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Florya Atatürk Ormanı'ndan koparılıp İstanbul Belediyesi'ne tahsis edilen 100 bin metrekarelik alana 1950'li yıllarda İstanbul Belediye başkanı ve yardımcıları için prefabrik olarak yapılan lojmanlar, 2000'li yılların başında, eski İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Kadir Topbaş döneminde villaya dönüştürüldü.

15 villa, Topbaş ve halefi Mevlüt Uysal ile 12 AKP'li belediye başkanın ailesi tarafından yıllarca kullanıldı. Yeni İBB yönetimi, 13 ayrıcalıklı aile tarafından kullanılan villaları boşalttı. Villalar, İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Kampusü oldu. Bilim insanları Özlem Türeci ve Uğur Şahin'in adı verilen İPA Kampusu önümüzdeki günlerde açılacak.

İPA Kampusu; kentin bugününün ve geleceğinin planlanacağı, İstanbul'un ortak aklının buluşma mekanı olacak. Alandaki 11 villa, 20-25 kişi kapasiteli ofislere dönüştürüldü. 4 villa da yemekhane, toplantı salonu, idari bina ve icra ofisi olarak kullanılacak. Başkanlık konutu olan villa, İPA ve İBB icra ofisi oldu. Topbaş'ın çizim odası olarak kullandığı hobi binası ise toplantı salonuna dönüştürüldü. Üstü açılır-kapanır 850 metrekarelik havuz artık 200 kişi kapasiteli konferans salonu olarak kullanılacak.

KÜTÜPHANE YAPILDI

Alandaki en büyük villa olan Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun yaşadığı konut, danışman ofisleri olarak kullanılıyor ve 15-20 kişilik ekip çalışıyor. Eski Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan'ın villasına ek bina yapıp büyüterek yıllarca kullandığı yapılar da şimdi kamusal tasarım ofisi oldu. Depo olarak kullanılan hangar eğitim atölyesine dönüştürüldü. Sıfırdan yapılan tek bina kütüphane, değiştirilmeyen tek yapı ise kümes oldu.

Hangi eski başkanın lojman villası, şimdi ne olarak kullanılacak?

Daha önce başkanlara tahsis edilen villaların şimdiki kullanım alanları şöyle:

■ Fatih Belediye Başkanı Hasan Suver'in villası: İdari Ofis

■ Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay'ın villası: İPA Platformlar

■ Bayrampaşa Belediye Başkanı Atilla Aydıner'in villası: Vizyon 2050 Ofisi

■ Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın'ın villası: Sosyal Politikalar Ofisi

■ Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı'nın villası: İstanbul İstatistik Ofisi

■ Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'in villası: Enstitü Ofisi

■Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin'in villası: Girişimcilik Ofisi

■ Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın'ın villası: İstanbul Yatırım Ajansı

■ Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz'in villası: İdari Ofis

■ Güngören Belediye Başkanı Şakir Yücel Karaman'ın villası: Kafe ve yemekhane