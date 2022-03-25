Beylikdüzü’nde 6.5 yıldır engellenen kentsel dönüşüm başladı

İBB şirketi KİPTAŞ ile Beylikdüzü Belediyesi, siyasi engellemeler nedeniyle yıllarca depreme dayanıksız evlerde oturmak zorunda kalan 260 dairenin kentsel dönüşümünü gerçekleştirecek “KİPTAŞ Beylikdüzü Kırlangıçevler Projesi”nin temeli attı

Özlem GÜVEMLİ

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki KİPTAŞ ile Beylikdüzü Belediyesi, Gürpınar Siteler Bölgesi'nde 6.5 yıldır çözülemeyen kentsel dönüşüm sorununu çözüme kavuşturan imzayı, 11 Kasım 2020'de attı.

Bürokratik işlemlerin tamamlanmasının ardından 260 dairenin kentsel dönüşümünü sağlayacak “KİPTAŞ Beylikdüzü Kırlangıçevler Projesi”nin temeli atıldı. Projenin temelini CHP milletvekilleri Emine Gülizar Emecan, Turan Aydoğan, Beylikdüzü Belediye Başkanı Çalık, Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, KİPTAŞ Genel Müdürü Kurt ve hak sahibi vatandaşlarla birlikte İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu attı.

“HİÇBİR ÇOCUK DEPREM KORKUSUYLA YATAĞA GİRMESİN”

Temel atma töreninde konuşan İmamoğlu “Kentsel dönüşüm, depremle ilgili en büyük tehdidin ortadan kaldırılması anlamına geliyor. Uzun süren, meşakkatli ama ne yazık ki bir bölümünde siyasi bir kısım iradelerin engellemesiyle geciken Gürpınar’daki bu alandaki dönüşüme başlamak, benim belki de en mutlu anlarımdan birisi. Umut ediyor ve diliyoruz ki; İstanbul’da hiçbir çocuk, hiçbir aile tereddütlü bir biçimde evinde deprem korkusuyla yatağa girmesin. Bu büyük bir mücadele. Bu mücadelede bakanlığımızdan İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne, ilçe belediyelerinden tüm kurum kuruluşlarını el birliğiyle, dayanışma içerisinde mücadelemizi ortaya koymalıyız. Bu bir seferberlik duygusu gerektirir. Bu duyguyu perçinlemek, geliştirmek adına da her zaman şahsen ben ve bütün ekibim, üzerimize düşen görevi yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

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