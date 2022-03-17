Bir kişiyi öldüren Ülkü Ocakları eski başkanı tutuklandı

Mersin'de Cadde ortasında kavga ettiği 4 kişiden Emrullah Kaplan'ı tabancayla vurarak öldüren Ülkü Ocakları eski İl Başkanı Çağrı Ü., tutuklandı.

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Olay, dün öğle saatlerinde Toroslar ilçesi Kuvayı Milliye Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, eski Ülkü Ocakları İl Başkanı Çağrı Ü. ile caddede karşılaştığı 4 kişi arasında tartışma çıktı.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Tartışmanın büyüyüp, kavgaya dönüşmesiyle Çağrı Ü., tabancasını çıkarıp ateş açtı. Mermilerin isabet ettiği 4 kişiden Emrullah Kaplan, hayatını kaybetti. Kavgaya karışanlar kaçarken, olayda darp sonucu yaralanan Çağrı Ü. ise Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki tedavisinin ardından gözaltına alındı. Polis, kavgada Çağrı Ü.yü darbettikleri öne sürülen H.C.A., A.B. ve İ.Y. de gözaltına aldı.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Çağrı Ü. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla bırakıldı. (DHA)

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